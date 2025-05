Sieň slávy - Martina Moravcová (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Niektoré momenty prídu nečakane a zasiahnu presne tam, kde to človek najmenej čaká. Taký sa odohral aj pri natáčaní najnovšej časti relácie Sieň slávy, kde sa hlavnou postavou stala Martina Moravcová – žena, ktorá v plaveckom svete dosiahla takmer všetko, no teraz sa ocitla v situácii, ktorá ju dohnala až k slzám.

Martina Moravcová má za sebou úspešnú kariéru, ktorú jej môže závidieť nejeden športovec. Hoci si prešla tvrdým tréningom, sústredeniami a obrovským tlakom, emócie ju tentoraz dobehli tam, kde by to asi čakal len málokto.





TENTO muž zlomil Martinu Moravcovú: Slzy pred kamerami a silné slová z Ameriky! (Zdroj: STVR)

Pri natáčaní relácie Sieň slávy, kde sa stala hlavnou postavou, všetko prebiehalo v pokojnom duchu – až do chvíle, kedy sa na obrazovke objavil známy muž. Jej bývalý tréner zo zámoria, Steve Collins, jej poslal krátky odkaz, ktorý Martinu úplne zaskočil.Hneď ako ho začula, bolo jasné, že ide o silný moment. Martina chvíľu bojovala s emóciami, no bolo vidieť, že ju jeho slová hlboko zasiahli. A hoci sa snažila udržať slzy, nešlo to. Tréner jej totiž venoval slová, ktoré by dojali zrejme každého...Sieň slávy moderuje Vlado Kobielsky a medzi účinkujúcimi sa objavia aj Darina Moravcová, Stanislav Ščepán, Ľubomír Souček, Erika Ander a skupina Fragile. Reláciu sledujte už tento štvrtok o 20.30 na Jednotke.