Mázikovej spomienky na DUCHOŇA (†35): S Karolom sme UTEKALI z domu a dokonca... KRADLI!

Vo výnimočnej epizóde relácie Sieň slávy, ktorú odvysiela Jednotka už vo štvrtok o 20:30, zazneli slová, ktoré doslova vyrážajú dych! Máziková totiž o svojom dlhoročnom kamarátovi prehovorila ako nikdy predtým. „On bol taký šarmantný... Keď vstúpil do miestnosti, baby padali,“ zaspomínala si s úsmevom. Ich priateľstvo sa začalo už v detstve a podľa jej slov bol Karol „dobrý chalan, ktorý miloval chleba vo vajíčku“.



Lenže POZOR! Pod uhladenou fasádou sa skrývala poriadna dávka rebélie! Eva priznala, že s Duchoňom v mladosti utekali z domu, no to ešte nie je všetko. Dokonca spolu aj kradli. A hoci to boli detské roztopašnosti, spomína na to ako na tie najbláznivejšie chvíle svojho života. „A ktoré decko to nerobí. Viete, aká to bola zábava...“ smeje sa dnes speváčka, ktorá s Karolom najradšej kradla... pozrite si vo videu.





