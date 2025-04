(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Eva Máziková je smršť energie, vtipu a vitality. Keď začne rozprávať, je nezastaviteľná. A keďže Karol Duchoň je hosťom Siene slávy in memoriam, nechýbala ani ona ako hosť v štúdiu. Okrem nej tam bude dcéra Danka Duchoňová, Helena Vondráčková a hudobník a skladateľ Ľubo Belák.

Eva Máziková má s Karolom Duchoňom bohaté zážitky už vlastne od detstva. Dokonca prezradila, že ju učil jazdiť na bicykli. „Karči už mal bicykel, ja ešte nie. A Karči že poď, ideme do parku a vraví mi, že tu takto sadneš. Takto a zaboč, zabooooč... Ja som spadla, dobre som si rozbila ľavé koleno, lebo tam bol štrk,“ spomína speváčka a je ochotná nohy aj ukázať... Zároveň dodá, že tam mala 5 kamienkov, ich kroky teda nasledovali do nemocnice, kde jej to zašili a dodnes má ako spomienku na neho veľkú jazvu. Vtedy však ešte o Karolovi vôbec netušila, aký má dar... Pozrite si video a sledujte aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Eva Máziková mala nehodu na BICYKLI: Nevytočila zákrutu a... Strašné! (Zdroj: STVR)