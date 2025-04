František Kovár prezradil, ako Chudík (†91) VYBABRAL so študentami: Takéto niečo od profesora nečakali!

Sieň slávy, laureát Ladislav Chudík in memoriam (Zdroj: Milan Krupčík, STVR)

Príhodu, ktorá sa stala ešte počas ich spoločného pôsobenia na Vysokej škole múzických umení, si Kovár pamätá dodnes. A niet divu – Chudík totiž pripravil svojim študentom poriadne prekvapenie.

„Viete si predstaviť, čo to znamená, keď dostávate titul národného umelca vtedy?“ spýtal sa divákov Ferko Kovár v relácii Sieň slávy. „Pán Chudík urobil neuveriteľnú vec. On vedel, že v Bratislave má hereckú tvorbu. Všetci, ktorí si prebrali tituly a ocenenia, sa v Prahe zabávali, ale on nie. On si kúpil letenku a o jednej hodine letel do Bratislavy, aby stihol hereckú tvorbu o tretej...“





Slovenský divadelný a filmový herec Ladislav Chudík počas otvorenia výstavy Deväťdesiat rokov na svete, sedemdesiat rokov v SND, ktorú mu pripravili Divadelný ústav a Činohra SND pri príležitosti jeho životného jubilea (90. rokov). (Zdroj: SITA)

František Kovár prezradil, ako s nimi Chudík (†91) VYBABRAL: Takéto niečo od profesora nečakali! (Zdroj: STVR)

Študenti však žili v presvedčení, že hodina herectva nebude. Veď kto by už čakal profesora v deň, keď preberá najvyššie umelecké ocenenie? O to väčší šok zažili, keď sa veci nevyvíjali celkom podľa ich predstáv. Čo sa v ten deň stalo a ako presne Chudík študentov „nachytal“? To všetko a ešte viac sa dozviete v najnovšej epizóde relácie Sieň slávy, kde na nezabudnuteľného herca a človeka spomínajú jeho najbližší: manželka Alenka, priateľka Ada Straková a herci Ferko Kovár a Robo Roth, s ktorým ho spájal výnimočný vzťah, o ktorom sa doteraz veľa nevedelo.Reláciu Sieň slávy odvysiela STVR výnimočne vo štvrtok 24. apríla o 23:30.