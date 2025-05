DESIVÉ zranenie slovenského speváka: Pri vystúpení takmer prišiel o oko!

Marián Vojtko sa vážne zranil (Zdroj: Facebook MV)

Predstavenie muzikálu Tarzan, ktoré sa odohralo v nedeľu večer v divadle Hybernia, sa nečakane zvrtlo. Slovenský herec a spevák Marián Vojtko, známy z mnohých predstavení, skončil po nešťastnej nehode v rukách zdravotníkov. Na sociálnych sieťach zverejnil záber zo sanitky, kde má ešte na tvári zvyšky divadelného líčenia, oblečenú čiernu mikinu a výrazný obväz cez polovicu tváre.

K tomu napísal: „Mamma mia… tvl… Skoro som si na Tarzanovi vypichol oko!“ K nepríjemnej udalosti došlo priamo počas predstavenia, pričom Vojtko priznal, že to bolo mimoriadne vážne: „Tak dnešné predstavenie Tarzana si asi zapamätám do smrti smrťúcej… Skoro som si vypichol oko, a to doslova. Originál oštepom,“ uviedol. Podľa jeho slov chýbali len milimetre k trvalému poškodeniu zraku.

„Vraj 2 mm vedľa a som slepý… A týmto by som chcel poďakovať záchrannej službe, pani doktorke a sestričkám z fakultnej nemocnice ,na Karláku‘… Úplne TOP prístup a top ošetrenie. Ďakujem aj za záchranu môjho oka,“ vyjadril svoju vďačnosť. V muzikáli Tarzan hrá od roku 2019 a stvárňuje tam postavu Kerchaka. V tejto úlohe sa strieda s Pepom Vojtkom a Ernestom Čekanom. Veríme, že sa mu po tomto nepríjemnom zážitku rýchlo podarí zotaviť.

Tak dnesni predstaveni Tarzana si budu pamatovat asi do smrti smrtouci…🫣🫣🫣 skoro jsem si vypichl oko a to... Posted by Marián Vojtko on Sunday, May 18, 2025