TAJOMNÁ minulosť speváka Pavlovčina: V detstve si prežil PEKLO! Ako sa dostal z totálneho dna!

Radka Pavlovčinová a Adam Pavlovčin (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Na pódiu vyzerá ako sebaistá hviezda, no za žiarou reflektorov sa skrýva príbeh plný bolesti, nedostatku lásky a túžby po prijatí. Spevák Adam Pavlovčin alias Adonxs, ktorý tento rok reprezentoval Česko na Eurovízii, prvýkrát otvorene prehovoril o svojej minulosti.

V relácii 7 pádů Honzy Dědka priznal spolu so svojou sestrou Radkou, že vyrastali v nefunkčnej rodine, kde chýbalo teplo domova, podpora aj obyčajné objatie. „Neboli sme harmonická rodina a Adam sa narodil do prostredia, ktoré nebolo úplne zdravé. Možno len chcel viac pozornosti a viac lásky… ale mňa to vtedy terorizovalo,“ povedala úprimne jeho sestra Radka, ktorá sa už v pätnástich rozhodla opustiť domov.

Adam zostal sám – túžiaci po pozornosti a po blízkosti, ktorú nedostával. Ako mladší súrodenec hľadal cestu, ako byť videný a počutý. Nie výstrednosťou, ale nepochopenou detskou túžbou po láske, ktorú si musel vybojovať. „Inšpirovala ma Radka. Ukázala mi, že aj umenie môže byť únikom a zároveň cestou,“ priznal spevák, ktorého hudba dnes odzrkadľuje jeho vlastnú premenu – z neistého chlapca na silného umelca.

Hoci je rodákom zo Slovenska, na Eurovízii zastupoval Českú republiku. A túto šancu bral nesmierne vážne. „Som naozaj šťastný, je to splnený sen. Zároveň však cítim veľkú zodpovednosť reprezentovať krajinu, ktorá má silnú hudobnú históriu a ktorá je mojím domovom,“ povedal pre eXtra.cz.

Na výbere piesne si dal záležať. Tvoril, písal, sníval. A vyšlo to. „Vizualizoval som si tento moment dlhé mesiace. Pripravil som viacero skladieb, z ktorých jedna nakoniec uspela. Už sa neviem dočkať, keď ju predvediem svetu,“ dodal. Adamov príbeh je dôkazom, že aj bez lásky v detstve sa dá vyrásť v silného človeka. No jazvy zostávajú. A možno aj preto jeho hudba zasahuje ľudí tak hlboko.