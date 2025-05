Z markizáckej dvojice sú RODIČIA: Pôrod v EXOTIKE a... Netradičné meno!

(Zdroj: Instagram TB/MB)

MANILA - Tereza Hudecová a Milan Benda sa dali dokopy v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Najprv si svoje áno povedali pred kamerami a o rok si ho zopakovali aj naozaj. No a príbeh ich lásky má krásne pokračovanie... Z dvojice sa stali rodičia. Tereza porodila na Filipínach a bábätko dostalo netradičné meno!

Reality šou Svadba na prvý pohľad má na svojom konte aj jeden vydarený vzťah. Neveste Tereze Hudecovej sa na poslednú chvíľu zmenil tajný ženích a namiesto toho, ktorého jej pôvodne vybrali odborníci, sa prihlásil jej fitness tréner Milan. Do toho sa napokon zamilovala a dnes sú z nich manželia aj v skutočnosti.

No a už sú z nich aj rodičia. Tereza rodila v exotickej Manile na Filipínach. Tam sa manželia nedávno presťahovali kvôli Milanovej práci. Prišli tam ešte dvaja, no už sú traja - narodila sa im dcérka. „Nový život v pár sekundách. Ďalšia puzzlička do našej skladačky. Nový život, krásna, malá dušička menom Esmé k nám prišla 17. 5. 2025, vitaj láska,“ napísala hrdá mamička.

„Za posledné dni sme zažili naozaj celú škálu emócií. Esmé bojovala ako poriadna Býčica s veľkým B, ktorou sa stala, no mamkine telo malo iný plán. Teraz si užívame spoločnosť len my traja a naši najbližší. No celý príbeh vám rozpoviem, keď sa trošku dáme dokopy,“ povedala Tereza. Neskôr priblížila, že dcérka sa vypýtala na svet doslova v prvý možný deň ako sa "dopiekla".

A čo spočiatku považovala za falošné kontrakcie, sa napokon ukázalo, ako skutočný začiatok pôrodu. „Predvčerom, keď som prišla k doktorovi, tak som už bola otvorená a v ten deň som ešte večer išla do pôrodnice. Mala sa tlačila, bojovala, chcela prísť na svet prirodzene, ale bohužiaľ ja som sa nevedela otvoriť viac, tak prišla na svet cisárskym,“ prezradila šťastná mamička. Rodičom gratulujeme a prajeme veľa zdravia!