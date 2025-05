Slovenský herec ukázal NOVÚ FRAJERKU: Kedysi chodil s Vittekovou... Teraz randí s TOUTO kočkou!

Michal Nemtuda (Zdroj: Ján Zemiar)

Štefan Modrič nie je v slovenskom šoubiznise neznámym pojmom. Začínal v televízii Markíza ako redaktor rannej šou Teleráno, zároveň ho poslucháči môžu poznať ako hlas rádia Europa 2. Aktuálne sa však rozhodol vydať iným smerom a splniť si svoj sen. Začal používať umelecké meno Madrich a verejnosti sa predstavil ako spevák.

Madrich (Zdroj: Ján Zemiar)

V uplynulých dňoch zorganizoval malú akciu, na ktorej predviedol špeciálnu preimiérovú šou s videoklipom k debutovému singlu Paradox. A podporiť ho prišlo mnoho známych osobností, vrátane Laskyho z Pary, Julia Švehlová, účastník reality šou Survivor, Bandurko, či speváčka Sarah C, ktorá má za sebou účasť na Grammy.

Pozornosť však pútal aj známy slovenský herec Michal Nemtuda, ktorý v minulosti tvoril pár s Patríciou Vittek. Do spoločnosti prišiel so svojou novou priateľkou, sympatickou brunetkou, pri ktorej Michal doslova žiaril. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!

Michal Nemtuda s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)