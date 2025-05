(Zdroj: TV JOJ)

Šoko sa nikdy netajil tým, že spoločenské dianie sleduje. Hoci nie je typ, ktorý by na sociálnych sieťach burcoval do zbraní, keď ide do tuhého, vie zaujať postoj. A to aj vtedy, keď ide o politiku. „Myslím si, že máme na to mandát, pretože sme občania. Žijeme v tejto republike a politika sa dotýka kohokoľvek z nás,“ vysvetľuje a dodáva: „Ak má človek potrebu, tak sa má vyjadrovať.“ Šoko zároveň pripomenul, že úloha hercov v spoločnosti nie je žiadnou novinkou. „Už pri prevrate v roku 1989 zohrali nemalú úlohu práve v tom, že zosilňovali hlas spoločnosti. Herci vedia absorbovať, čo sa deje, a podať to ďalej.“ Zároveň otvorene priznáva, že on sám sa snaží držať si istú hranicu. „Osobne mám takú vnútornú reguláciu, že sa snažím nepolitizovať. Ale sú veci, na ktoré mám jednoznačný názor a myslím si, že nepovedať ho je úzkoprsé.“

Ako najlepší nástroj na vyjadrenie svojho názoru vníma Šoko práve stand-up. Cez humor dokáže poukázať na veci, ktoré ho trápia. Aktuálne mu leží v žalúdku stav našej kultúry. „Prekáža mi, v akom stave sa nachádza. Vnímam, že sa rozbíja systém. Nehovorím, že to, čo bolo predtým bolo fantastické, ale fungovalo to za nejakých okolností,“ nedáva si servítku pred ústa Šoko. A hoci si veľa ľudí myslí, že herci si žijú ako v bavlnke, Šoko otvorene hovorí: „Peniaze, ktoré používam, si musím zarobiť. Nikto mi ich nedá len tak.“ Vedel by sa však uživiť aj niečím iných ako herectvom? Známy komik to v rozhovore povedal na plné ústa!

Moderátor Šoko ostro naložil politikom: Čo mi najviac PREKÁŽA na krokoch ministerstva kultúry! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)