Dráma pri potápaní, na Jiřího Langmajera zaútočil ŽRALOK: Chvíle hrôzy!

Jiří Langmajer (Zdroj: TV JOJ)

Jiří Langmajer má dobrodružnú povahu. Neraz čelil životným výzvam a ako herec sa neváhal vrhať aj do odvážnych scén. Ako jeden z mála odmieta dablérov a počas nakrúcania filmu Poklad sám priznal, že to tak trochu precenil: „Musím povedať, že tentokrát som naozaj narazil. Pracovať pod vodou je niečo iné ako sa len pozerať okolo seba. Bolo to nesmierne náročné,“ priznal herec, že v niektorých momentoch mal strach aj napriek tomu, že sa dlhé roky potápal v rôznych moriach. Pred kamerou to ale bolo čosi iné. „Jirka strávil tri dni pod vodou vo vraku s rozlohou tri metre štvorcové a iba v tričku. To, čo predviedo a urobil v Poklade, je podobne fenomenálne, ako to robí Tom Cruise,“ pochvaľoval si vtedy podľa blesk.cz režisér Rudolf Havlík.

Oveľa väčšie dobrodružstvo však zažil pri potápaní sa pri austrálskych Kokosových ostrovoch, kde zažil vskutku desivé okamihy. Ako uvádza extra.cz, s dcérou svojho kamaráta, skúsenou potápačkou a fotografkou, sa ponorili pod hladinu a obdivovali podmorský svet. Do chvíle, kedy sa k nim priblížil obrovský žralok. „A stalo sa, že se ľudia, ktorí nás sprevádzali, sa nezachovali tak, ako mali,“ povedal herec v podcaste U kulatého stolu. Nezachovali pokoj, ale väčšina ľudí z partie začala zmätkovať a plávať hore. On s potápačkou a kapitánom lode neprepadli panike a zostali pod vodou. „Čakali sme, čo bude. Žraločica okolo nás začala krúžiť a išla po nás,“ spomínal herec. V jednu chvíľu vraj dokonca plávala priamo k nemu. „Bol som pos*atý od strachu. Mal som v podstate infarkt,“ priznal.

V pravý čas, našťastie, zasiahol kapitán lode. „Zobral hák, pichol do nej a ona sa zľakla a odišla,“ popísal detaily Langmajer. Nakoniec to dopadlo tak, že žraločiu samicu museli utratiť. „Napadla nejakú pani a skončilo to fatálne,“ povedal Langmajer a dodal, že ľudia sa v takýchto situáciách nevedia správať a robia chyby. Ani tento hrozivý zážitok ho však neodradil a potápať sa plánuje aj v budúcnosti.