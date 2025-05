TVRDÁ rana pre exmoderátora obvineného z pašovania DROG: Jeho prípad sa bude znova prejednávať!

(Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Prípad medzinárodného pašovania drog, do ktorého bolo zapletených až 58 ľudí, vrátane bývalého moderátora Slávka Bouru, sa ťahá už od roku 2017. Hoci ho súd v roku 2023 oslobodil spod obžaloby, verdikt nebol právoplatný. Odvolací súd v máji 2025 celý proces obnovil a nariadil nové pojednávanie. Boura však naďalej trvá na svojej nevine a tvrdí, že sa stal obeťou systému postaveného na výpovedi podvodníka.

Slávek Boura kedysi patril medzi tváre televízie Nova, kde moderoval šou Rande či Snídane s Novou. V roku 2017 bol však obžalovaný z pašovania drog. V tom čase mu hrozil až desaťročný trest odňatia slobody. V júni 2023 ho Krajský súd v Českých Budějoviciach oslobodil. Prípad sa však tým neskončil – odvolací súd verdikt zrušil a nariadil nové prejednanie, ako aktuálne potvrdil sám Boura pre web extra.cz.

Pôvodný rozsudok súdu konštatoval, že hoci obžalovaní skutočne vycestovali, nebolo možné preukázať, že všetci vedeli o skutočnom účele cesty a že viezli drogy. Slávek Boura krátko po oznámení rozsudku priznal, že si ešte naplno neuvedomil, čo sa stalo. „Spadol mi kameň zo srdca, ale ešte to necítim v tej správnej forme. Šesťročný útlak je predsa len dlhá doba," priznal. Napriek oslobodzujúcemu rozsudku však prípad neskončil. Odvolací súd ho vrátil späť na prvostupňový súd, a to kvôli pochybnostiam o nestrannosti pôvodnej sudkyne. Tá vraj mohla prejavovať predsudky voči obžalovaným.

„Odvolací súd vrátil prípad na prvostupňový súd. Sudkyňa mala byť údajne zaujatá, mala dopredu predpokladať vinu obžalovaných. Takže to dostal nový sudca,“ vysvetlil Boura. Dobrou správou pre neho je, že sa na nové pojednávanie osobne dostaviť nemusí. Výsledku sa neobáva, keďže trvá na svojej nevine: „Verím, že všetko dobre dopadne. Nič som neurobil.“ Od samého začiatku tvrdí, že bol obvinený neprávom. Po oslobodzujúcom verdikte dokonca oznámil úmysel žalovať štát za spôsobené škody.

„Samozrejme, pôjdem do toho. Podľa mňa sa chyba stala už na začiatku, keď polícia a následne aj prokurátorka stavali prípad na výpovedi usvedčeného podvodníka a klamára, ktorý si za to už odpykáva trest,“ povedal Boura. Zároveň upozornil na kľúčový fakt: „Celý prípad stojí na tom, že hlavný organizátor – podľa toho, čo som čítal – v podstate neexistuje. Ten im utiekol.“ Dlhé roky vyšetrovania a súdnych sporov mali výrazný dopad aj na jeho osobný život. „Prišiel som o množstvo práce, a dodnes sa mnohí ľudia odo mňa dištancujú – pretože si myslia, že som buď feťák, alebo pašerák. Ľudia majú svoje názory a kto je na sociálnych sieťach, vie, že ak niekto chce niekoho zostreliť, urobí to veľmi ľahko,“ poznamenal Boura. Dodal, že v dôsledku dlhodobého stresu má aj kardiologické problémy.

Obrovská kauza pašovania drog

Jeden z najväčších kriminálnych prípadov posledných rokov sa začal ešte v roku 2017 a dodnes nie je uzavretý. Vyšetrovatelia obvinili celkovo 58 osôb z pašovania heroínu, pervitínu a kokaínu do Austrálie. Celkovo sa mala skupina podieľať na transporte drog v hodnote presahujúcej 2 miliardy českých korún. Na objasnení prípadu spolupracovala česká polícia s vyšetrovateľmi z USA aj Austrálie. Drogy boli ukryté v batožinách, pričom cesty mali navonok vyzerať ako obyčajné dovolenky.