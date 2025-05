Mamba už nedokázala zostať ticho: Slovenské NEKULTÚRNE hovädá... HANBA, obrovská!

Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)

V ére sociálnych sietí má dnes každý názor, no nie každý vie, kde sú jeho hranice. Za klávesnicou, skryté pod anonymnými profilmi či prezývkami, sú ľudia odvážnejší, ostrejší a nemilosrdnejší, než by si dovolili v reálnom živote. Kritizujú všetko - od výzorov až po umelecké výkony - a neštítia sa urážok či výsmechu. No niekedy tieto výpady prekročia zdravý rozum aj základnú slušnosť.

A práve to bol moment, keď pomyselný pohár trpezlivosti pretiekol aj u speváčky a herečky mamby, ktorá si tentoraz servítku pred ústa nebrala. „Kam sme sa to dostali, keď pod zahraničné video s operným spevom Slováci húfne píšu, že niekto "progresívne vrieska" a že to "dokáže hocikto" a že "to je hrozné". Ako veľmi sú ľudia na Slovensku nekultúrne hovädá, keď ani netušia, že existuje opera!“ napísala speváčka.

Mamba Dasha je slovenská speváčka a herečka (Zdroj: Ján Zemiar)

„Nie každému sa musí operný spev páčiť, ale mali by vedieť, že to existuje, že je to regulérny žáner a základ celosvetovej kultúry a rešpektovať to. Táto krajine je v peknej "p... kaši". Tu hocijaky chmuľo z gauča s pivom v ruke ide bez hanby hodnotiť umelecké výkony. Neuveriteľné,“ pozastavila sa Mamba s tým, že sa nerada vyjadruje k takýmto záležitostiam, ale na toto sa už fakt nedokázala pozerať.

„Všade inde je divadlo základom kultúry, v iných krajinách tam ľudia chodia pomaly častejšie ako do kina. Netreba ani chodiť ďaleko... Stačí si pozrieť len CZ. Len u nás väčšina ľudí ani netuší ako divadlo vyzerá zvnútra. Hanba... Obrovská,“ dodala.

(Zdroj: Instagram MDS)