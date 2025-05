Kráľovná krásy v PRIESVITNOM tričku a Celeste... Ešte posledné úpravy a môže zahviezdiť!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Voňavé kozmetické produkty a ženy k sebe neodmysliteľne patria. Niet preto divu, že podujatie, ktoré oznamovalo spoluprácu dvoch známych kozmetických brandov, si nenechalo ujsť mnoho známych Sloveniek. Medzi pozvanými nechýbala napríklad exfarmárka a dnes úspešná beauty blogerka Jana Hrmová, Beáta Bejba Rusnáková či Tamara Heribanová.

O trochu viac pozornosti však na seba upútala Miss Slovensko z roku 2012 Kristína Krajčírová. Tá sa netají tým, že len nedávno podstúpila plastickú operáciu pŕs. Nechala si ich upraviť po pôrode svojho syna a dnes sa nimi už hrdo pýši. Neodhalila ich však prvoplánovo v hlbokom výstrihu, ale rafinovane. Obliekla si na seba jemne priesvitné tričko, ktoré nechalo priestor fantázii.

Kristína Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Podujatie si nenechala ujsť ani speváčka Celeste Buckingham, ktorá pred vstupom na akciu nenechala nič na náhodu a poprosila kamarátku, manažérku Kristy Mohr, aby ju upravila. No a potom už mohla naplno zahviezdiť. A naozaj jej to pristalo. Na sebe mala hnedé ľanové šaty lichotivého strihu, ktoré doplnila čiernym skráteným sakom. Pozrite, ako jej to pristalo!

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)

Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)