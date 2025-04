Samo Tomeček na dovolenke (Zdroj: archív ST)

Spevák, ktorý si fanúšikov získal už v prvej sérii SuperStar, mal kedysi hrivu, ktorú mu mnohí závideli. Avšak roky a genetika sa začali podpisovať aj na jeho vzhľade. Ako sám priznal, prvé náznaky rednutia vlasov ho zaskočili a rozhodol sa ich okamžite riešiť – transplantáciou! A kým mnohí Slováci cestujú za podobným zákrokom do zahraničia, spevák hľadal odborníka doma na Slovensku.

Aj keby sa to mohlo zdať, za jeho rozhodnutím nestála partnerka ani túžba po obdivných pohľadoch. „Nie nie, v tomto prípade nie. Myslím, že ako ženy sa skrášľujú najviac nie kvôli druhým, ale kvôli tomu, aby ony sa cítili dobre – tak ja tiež chcem byť raz aj tatko, ktorý keď pôjde na to rodičko…“ dodáva so smiechom spevák, ktorý sa túži pýšiť hrivou aj o desať rokov. A ako sám hovorí, šlo o vnútorný pocit a prirodzenú túžbu cítiť sa vo svojej koži dobre. „Je to taký všeobecný komfort. Tým, že ja som mal dlhé vlasy vždy, tak som si nevedel predstaviť byť úplne že holohlavý. Verím, že sa to podarí – garanciu mám doživotnú a už iba sa starať, aby nepadali tie, čo sú. Lebo tie padať môžu.“

Rozhodnutie však neprišlo zo dňa na deň a s myšlienkou o zákroku sa pohrával už nejaký čas. Dôležitá však preňho bola aj podpora najbližších. Transplantácia trvala dva dni a spevák na zákroku zotrval zhruba sedem hodín denne. Samo však nič nenechal na náhodu a pred zákrokom si preštudoval desiatky článkov, podcastov a poradil sa s viacerými, ktorí si tým už prešli. „Áno, pýtal som sa viacerých ľudí, čo boli kedysi. Aj som si pozeral veľmi veľa toho na internete – aj tie nepodarky. Tých je tam asi najviac,“ dodáva so smiechom. Reč sa však zvrtla aj na iné estetické úpravy, plánuje ešte nejaké ďalšie? Spevák vyšiel s pravdou von!

Samo Tomeček podstúpil OPERÁCIU: Zákrok, ktorý podporila aj priateľka! Boli sme PRI TOM (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)