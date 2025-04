Mladý herec zo Sľubu naštval svojich rodičov, padla FACKA: Dzuríková mu k tomu povedala iba jedno!

Kristián Macháček v seriáli Sľub (Zdroj: TV Markíza)

Jednou z najvýraznejších seriálových rodínv Sľube sú Hanúskovci. Zástupkyňu riaditeľa školy, ruštinárku a zarytú komunistku Zdenu Hanúskovú, ktorá je neobľúbená u veľkej časti divákov, bravúrne stvárňuje Gabika Dzuríková. Jej manžela Paľa hrá Dušan Cinkota a rebelantského syna Roba mladý talentovaný Kristián Macháček, ktorý už niekoľko rokov pôsobí aj v modelingu.

Pre Kristiána je Sľub prvá veľká herecká príležitosť a spoluprácu so svojimi kolegami, najmä seriálovými rodičmi, si nevie vynachváliť: „So seriálovými rodičmi Dušanom Cinkotom a Gabikou Dzuríkovou som si veľmi sadol. Extrémne mi pomáhajú a veľmi veľa som sa od nich už naučil. A myslím si, že sme sa zišli skvelá partia aj čo sa týka ostatných hereckých kolegov.“

Ako sa ale v bežných rodinách občas stáva, deti vedia svojich rodičov poriadne nahnevať. Výnimkou nie je ani seriálový hrdina. Vo štvrtkovej epizóde po mimoriadne vypätej situácii dostane rebelant Robo od svojej mamy Zdeny poriadnu facku. To, ako prebiehalo jej nakrúcanie, opísal Kristián pre markiza.sk: „Už pri skúške tejto dramatickej scény bola celkom napätá atmosféra, čo len potvrdzuje profesionalitu mojich hereckých kolegov. Pri prvej skúške som dostal veľmi jemnú facku, takže som mojej seriálovej mame Gabike povedal, že môže dať silnejšiu, ona na to nijako nezareagovala. Keď prišla na rad ostrá klapka, dostal som naozaj riadnu facku, mal som z toho trochu okno. Zaskočilo ma to a nielen mňa, aj ostatní boli prekvapení precíznym prevedením tej facky🙂,“ zdôveril sa Kristián a vzápätí dodal: „Musím však podotknúť, že to vôbec nebolelo – bola to perfektne herecky trafená facka. Slzy, ktoré som mal v očiach, však boli naozajstné a úprimné. Keď sme išli na druhý pokus, režisér Matúš Libovič mi povedal, že teraz už to bude len 'akože'. Ale, samozrejme, dostal som ďalšiu parádnu facku. Gabika sa mi neskôr ospravedlnila, čo bolo milé. Na druhú klapku mi museli dať makeup, pretože som bol celý červený.“ Ako Kristiánovi facka 'sadla', ste videli v seriáli, nuž a či sa zo situácie poučil, sledujte aj naďalej v seriáli Sľub každý pracovný deň o 17.55 na Markíze.