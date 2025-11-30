Radostná novinka! Samo Tomeček sa stal OTCOM: Pôrod bol náročnejší, ako čakali

BRATISLAVA – Už je otcom! Samo Tomeček prežíva najkrajšie životné obdobie. Pred rokom sa zaľúbil do brunetky Dominiky a ich vzťah nabral rýchly spád. Dieťatko je na svete.
Najprv dieťa, potom svadba. Takto si to zrejme povedal Samo Tomeček, ktorý sa stal otcom! Jeho priateľka Dominika v sobotu noci porodila syna. „Už sme traja, mali sme akútny cisársky rez v noci,“ dozvedeli sme sa od nemenovaného zdroja. Všetko je našťastie v poriadku, mamička aj dieťatko sú zdravé a Samo od nich neodchádza ani na krok. Je nápomocný a vychutnáva si chvíle šťastia. „Dnes sme nespali, zostal som s maminkou a starám sa o nich,“ zveril sa v nedeľu ráno čerstvý otecko.
A v nedeľu podvečer sa radostnou správnou pochválil aj na sociálnej sieti: „Včerajší večer bol pre mňa naozaj nečakaný, kúzelný a čarovný. Najprv najťažší, neskôr najkrajší v mojom živote. Ďakujem najviac na svete maminke bojovníčke @dominikakrommel, ktorá mala na mále, ale všetko zvládla. Veľmi ťa ľúbim a včera v noci som sa o teba naozaj bál... Tristan Tomeček, skoro 3kg, predčasne narodený veľký bojovník. Vitaj na tomto svete!“
Pohlavie dieťatka prezradili fanúšikom už v septembri. „Je to chlapček,“ napísali. „Pod srdcom celý náš vesmír," uviedli na sociálnej sieti a bolo vidieť, že budúci rodičia žiaria šťastím. Teraz sa ich šťastie zdvojnásobilo – veď vziať do náručia čerstvo narodené dieťa je ten najkrajší pocit v živote.
Samo Tomeček po trojročnom manželstve so Sophiou prežíval krušné chvíle. Rozviedli sa v roku 2023 a na novú lásku si musel chvíľu počkať. Asi pred rokom však vhupol rovnými nohami do vzťahu so sympatickou učiteľkou Dominikou a odvtedy to už išlo ako "po masle". “Nie je z brandže, ja som nechcel človeka z brandže, lebo je to náročné a chcel som nájsť človeka, ktorý bude tolerantný k práci, ktorú robím… Poznáme sa už veľmi-veľmi dlho, roky dozadu a veľmi náhodne sme sa stretli a nejako sme spolu,“ vysvetlil nám, keď sme ho koncom januára tohto roku pristihli v Petržalke počas toho, ako ju bol vyzdvihnúť z práce. Nateraz je práci koniec, Dominika zakotví doma na materskej dovolenke a spolu so Samom si budú iste užívať krásne dni plné lásky a šťastia v rodinnom kruhu. Blahoželáme a želáme veľa zdravia a radosti.