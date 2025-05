Zbalil markizácku Ružičku? OMYL... Toto je NOVÁ PRIATEĽKA Sama Tomečka!

Samo Tomeček (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Približne pred dvomi mesiacmi sa Samo Tomeček na sociálnej sieti Instagram pochválil spoločnou fotkou s jednou z bývalých účastníčok šou Ruža pre nevestu. Mnohí tak automaticky predpokladali, že ide o jeho novú lásku... Bol to však omyl! A spevák sa na sociálnej sieti Instagram aktuálne pochválil fotkou so svojou skutočnou priateľkou!

PRVÉ SLOVÁ Sama Tomečka o novej tajnej láske: Takáto je moja VYVOLENÁ! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)

Milostný život Sama Tomečka bol v posledných rokoch pomerne pestrý. V roku 2018 sa po dlhých 7 rokoch rozišiel s manažérkou Kristínou, následne sa oženil s priateľkou Sophiou, no po troch rokoch prišiel rozvod. Medzitým ešte hudobníka spájali s účastníčkou českého Masterchefa Ivanou Malecovou, no aj tento vzťah netrval dlho. No a začiatkom apríla Samo zverejnil zavádzajúce foto.

Na tom bol s účastníčkou prvej série markizáckej šou Ruža pre nevestu Beátou Bejbou Rusnákovou. Dvojica sa k sebe tisla a záber doplnili vetou: „Rozhodli sme sa, že to skúsime a budeme dúfať, že nás podporíte.“ Mnohí si automaticky mysleli, že ide o oficiálne oznámenie ich vzťahu a v komentároch pod príspevkom im písali slová podpory. V skutočnosti však spolu len natáčali videoklip.

V živote Sama Tomečka však skutočne je nová žena. A už sa ňou pochválil aj na sociálnej sieti Instagram. Veľa k nej neprezradil, no zverejnil spoločný záber s so sympatickou brunetkou a doplnil veľavravné srdiečko s nápisom I Love You. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!

(Zdroj: Instagram ST)