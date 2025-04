Samo Tomeček dlho tajil priateľku, už vieme, kto ňou je: Prečo som sa do nej zaľúbil!

Samo Tomeček (Zdroj: Ján Zemiar)

Samo Tomeček si prešiel neľahkým obdobím, keď sa po troch rokoch rozviedli so svojou vtedy manželkou Sophiou. Manželstvo bolo oficiálne ukončené v marci 2023 a Samo už opäť nie je sám. V januári sme svetu ako prví na topky.sk prezradili, že našiel novú lásku.vysvetlil vtedy a dodal, že jeho priateľka pracuje s detičkami a už ju predstavil aj rodičom a svojej rodine.dodal so žiarou v očiach na margo vzťahu.

A hoci to najprv tajil, dnes je jasné, že jeho vyvolenou je známa tvár z Ruže pre nevestu Beáta Rusnáková, prezývaná Bejba. A najvtipnejšie je to, že dokopy ich vraj dala Kristína Mohrová, ktorá bola nielen Samovou manažérkou, ale dlhých sedem rokov aj partnerkou. Tá pri zverejnení príspevku na sociálnej sieti napísala:Sama nový vzťah nakopol aj v tvorivej sfére, tvorí nové pesničky a cez víkend nakrúcal nový klip. V každom prípade vie, prečo si vybral práve ju a čo jej na nej imponuje.Tak držíme palce, nech to vydrží čo najdlhšie, ideálne na celý život.

