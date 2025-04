NEHODA českej herečky Janžurovej: Au, to znie BOLESTIVO!

Iva Janžurová (Zdroj: Česká televize / Jan Kroupa)

PRAHA - Iva Janžurová (83) mala pred časom nehodu, ktorá jej spôsobuje bolesť dodnes. A preto má tento rok odkaz pre šibačov. Korbáče nech si so sebou neberú!

Veľká noc je významný kresťanský sviatok, ktorý oslavuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a zároveň symbolizuje príchod jari a nový začiatok. Okrem duchovného významu je známa aj ľudovými tradíciami – najmä šibačkou a oblievačkou. Na Veľkonočný pondelok chodia chlapci a muži po domoch šibať ženy korbáčmi, čo má priniesť zdravie a krásu. Dievčatá za to odmeňujú šibačov kraslicami, sladkosťami či pohostením. Populárna česká herečka Iva Janžurová však posiela veľkonočným šibačom odkaz. Poprosila ich, aby ju tentokrát zo šibačky vynechali.

Ako totiž opísala na sociálnych sieťach, počas predstavenia sa jej stala menšia nehoda. „Pred týždňom v Humpolci som na javisku z oveľa nižšej stoličky po ľahkom závrate ­predviedla nedokončené salto vzad. Hlavou som narazila do stolíka a tou najdôležitejšou časťou svojej telesnej konštrukcie som dopadla – au au – na tvrdú podlahu,“ vysvetlila na Instagrame. „Chcem opätovať prianie krásnych Veľkonočných sviatkov, len všetkých milých šibačov prosím: Tentokrát bez korbáča! Obe moje polky sú už vymaľované, a to poriadne – do sýto tmavomodrej,“ dodala herečka, ktorá v máji oslávi 84. narodeniny.