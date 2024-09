TRPKÝ osud českej herečky: Nevera a ochrnutie manžela... S jeho smrťou sa nikdy nezmierila!

Daniela Kolářová vo filme Noc na Karlštejne (Zdroj: FS Barrandov)

PRAHA - "Moje dítě se nebude jmenovat Agája! Co kdyby se vdala za nějakého Vopajšlíka? Agája Vopajšlíková! Jen přes mou mrtvolu!" Pamätáte si ešte na skvelý hysterický výstup Daniely Kolářovej (78) v kultovom českom seriáli Taká normálna rodinka? A to bola len na začiatku svojej dlhej a úspešnej kariéry.

Štíhle žieňa s dievčenskou tvárou. Táto charakteristika ju sprevádza od samých začiatkov. Zdalo by sa, že jej prischnú podobné roly. Popredná česká herečka Daniela Kolářová sa narodila 21. septembra 1946 v Chebe. Jej detstvo bolo zložité. Keď mala rok, rodičia sa rozviedli a ona sa s matkou presťahovala do Karlových Varov. Svojho otca videla znova až vo svojich piatich rokoch spolu s mladšou nevlastnou sestrou Verou, ktorá v roku 1968 emigrovala do Holandska a skomplikovala jej tým život. Nenápadný pôvab, oduševnenosť a prirodzený prejav boli poznávacie znamenia herečky, o ktorej učitelia hovorili, že je múdra, ale drzá. Bola tvrdohlavá a chcela robiť len to, čo malo podľa nej zmysel. „Do školy som začala chodiť v roku 1952 a cez prázdniny som kričala na babičku, že Stalin bol najlepší človek na svete. Babička plakala, pretože mala rada Masaryka,“ uviedla Daniela sebakriticky v jednom z rozhovorov.

(Zdroj: Česká televize)

V televízii debutovala v dvadsiatich rokoch televíznym filmom Koniec veľkej epochy (1967) a pred filmovou kamerou o rok neskôr filmovým spracovaním Páralovho románu Súkromná víchrica, kde stvárnila jednu z hlavných postáv Bohunku Augustovú. Objavila sa aj v televíznom seriáli Svadby z rozumu v rovnakom roku, keď úspešne absolvovala pražskú DAMU. Z úloh mladých bláznivých či premúdrených dievčat sa Daniela Kolářová časom prehrala do vážnych až veľmi dramatických rol. V roku 1969 sa pred kamerou prvýkrát stretla s Jaromírom Hanzlíkom (76) vo filme Slasti Otca vlasti, hrala Blanku z Valois. V roku 1971 získala prvú výraznejšiu úlohu v televíznom seriáli Taká normálna rodinka, kde hrala Kačenku, manželku Jaromíra Hanzlíka, ktorý bol aj v ďalších snímkach veľmi často jej partnerom. „Jaromír si vždy dal povedať, aj keď sme sa koľkokrát na javisku pohádali ako kone,“ spomína herečka. Po tejto úlohe sa stala slávnou.

(Zdroj: Česká televize)

Neskôr sa objavila aj vo filmoch po boku iných známych hercov: s Jaromírom Hanzlíkom v Noci na Karlštejne a v Lete s kovbojom, so Zdeňkom Svěrákom (88) v Na samote pri lese, s Oldřichom Kaiserom (69) v Stretnutí, s Josefom Abrhámom († 82) v snímke Guľový blesk. V televízii excelovala vo vedľajšej, ale vydarenej role v seriáli Žena za pultom a v Nemocnici na kraji mesta. Spoločne s Ivou Janžurovou (83), Libuškou Šafránkovou (†68), Jiřinou Bohdalovou (93), Danou Medřickou († 62) a Janou Brejchovou (84) sa stala najobľúbenejšou českou herečkou 70. až 90. rokov. Hrala aj v známych seriáloch My všetci školou povinní a Synovia a dcéry Jakuba Sklára. Z úloh mladých bláznivých či premúdrených dievčat sa Daniela Kolářová časom prehrala do vážnych dramatických rol. Aj občiansky život brala vážne: všetkými svojimi silami sa vložila do politiky. Pravdaže, sklamanie prežívala veľmi ťažko ako svoje osobné zlyhanie. Po novembri 1989 sa snažila zmeniť beh sveta v úlohe poslankyne parlamentu. Za dvojročnú skúsenosť (1990 - 1992) je vďačná, aj keď bola trpká a bolestná: „Cítila som sa hrozne zodpovedná a nechcela som podviesť ľudí, ktorí mi dali hlas. O dva roky som však skončila absolútne zdevastovaná. Tam niekde nastal zlom, keď sa otvorili cesty všetkému rozkrádaniu a korupcii," priznala trpko herečka.

Hoci si mnohí diváci mysleli, že Daniela tvorí pár s Jaromírom Hanzlíkom aj v súkromí, boli len dobrými priateľmi. Vydala sa za herca a režiséra Jiřího Ornesta († 71). Spoznali sa počas štúdií na DAMU. Vzali sa v roku 1974 a narodili sa im synovia Šimon a Matej. Časom sa ukázalo, že hoci je Ornest skvelým otcom, nie je na manželstvo dosť zrelý. Kríza vyvrcholila tým, že mal byť svojej manželke neverný. Kolářová sa zamilovala do hereckého kolegu Martina Stropnického (67, áno, toho neverného manžela Veroniky Žilkovej (63), ktorý dal prednosť mladšej kolegyni) a Ornesta opustila. Všetci naokolo ju varovali, že robí veľkú chybu. Stropnický kvôli Kolářovej opustil svoju manželku, ale čoskoro sa rozišli. Kolářová a Ornest sa druhý raz vzali, osud im však pripravil ťažkú ​​skúšku. Jiří musel podstúpiť operáciu srdca, ktorá sa skomplikovala embóliou, ochrnul a znova sa učil chodiť aj hovoriť. Kolářová vtedy v divadle skončila, aby sa mohla o manžela starať. Keď sa už zdalo, že sa všetko na dobré obráti, Ornest dostal rakovinu a 9. apríla 2017 jej podľahol. Hoci ich manželstvo nebolo ideálne, Kolářová sa s jeho odchodom dodnes nezmierila. Ešte dlhé mesiace po jeho smrti sa stávalo, že s ním hovorila.





(Zdroj: Česká televize)

Hoci je herečka už dávno v dôchodkovom veku, ešte vždy hrá. Bola aj hereckou partnerkou nebohého Milana Lasicu († 81). Jej vyzreté herectvo stále teší mnohých verných divákov. Vo voľnom čase oddychuje v domčeku na Dobříšsku, kam za ňou prichádza syn Šimon, ktorý pracuje v Jedličkovom ústave pre telesne postihnutých, a Matej, počítačový expert. Jej najväčším koníčkom je záhradníctvo. Venuje sa charite, je predsedníčkou správnej rady nadácie starajúcej sa o dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Patrí medzi najlepšie súčasné filmové a divadelné herečky. Jej jediným neduhom je vášeň pre cigarety. Nemieni sa jej vzdať, rovnako ako herectva. "Sama si kladiem otázku, kedy je správny čas odísť. Až príde, odídem. Chcela by som odísť dôstojne, nerada by som, aby som musela tresnúť dverami," priznáva Daniela Kolářová, ktorá dnes oslavuje 78. narodeniny.