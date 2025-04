7. kolo Let's Dance rozdúchalo emócie: Plakali Rošková a Drexler... Dojatý bol aj Bardy!

Let's Dance, 7.kolo (Zdroj: TV Markíza)

Nedeľný večer patril opäť tancu, elegancii a silným príbehom. Siedme kolo Let’s Dance však prinieslo oveľa viac než len ladné pohyby na parkete – tentoraz sa rozprávali príbehy, ktoré išli priamo zo srdca. A práve preto sa v tomto kole neplakalo len z dojatia nad krásnymi výkonmi, ale aj zo skutočných emócií, ktoré sa dotkli súťažiacich, porotcov aj divákov. Viacerí tanečníci a ich partneri si na parket priniesli osobné témy, spomienky či odkazy, ktoré ich sprevádzali počas celého večera.

Niektorí sa rozplakali už počas tréningov, iní svoje city neudržali priamo po vystúpení. Slzy tiekli aj medzi porotcami – pretože niektoré momenty jednoducho zasiahli každého. Poplakala si aj tanečníčka Dominika Rošková v dokrútke pred contemporary. Príbeh ich tanca bol zmysel žitia v páre. „Keď mi to prvýkrát choreografi zatancovali, že čo vytvorili, tak som plakala. Dávno som nevidela niečo tak silné. Otvorilo mi to také staré smútky," povedala s plačom Dominika Rošková. Po tanci Zuzany Porubjakovej a Jaroslava Ihringa bol dojatý aj samotný Adam Bardy. Mal doslova slzy na kraji a zajakával sa mu hlas.

„Toto sa mi nestáva často," podotkol a prešiel na hodnotenie. „Bolo to absolútne krásne, čisté, presné. Vy ste zatancovali a ja som si všimol, že sa nás to dotklo tak, že sme nechceli, aby sa zažli svetlá, pretože sme to potrebovali ešte chvíľu vstrebať," dodal s roztraseným hlasom Bardy. Slzy v očiach mala aj Drexler, ktorú rozplakala práve téma ich tanca, ktorá bola toxický vzťah. „Mňa sa to fakt hlboko dotklo, pretože hlavne ženy mojej generácie a staršie, ako sme vyrastali v tom socializme, nás nikto nenaučil sa rozvádzať. Ja mám toľko kamarátok, poznám toľko žien starších ako ja, ktoré začali žiť až keď sa z nich stali vdovy," povedala úprimne.

