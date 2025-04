Vilém Šír ako MODERÁTOR Let's Dance: Nahradil Kovalčíkovú... Janka, tieto slová ťa NEPOTEŠIA!

Vilém Šír sa zhostil úlohy moderátora výborne. (Zdroj: TV Markíza)

Hneď v úvode posledného kola Let's Dance čakal divákov obrovský šok. S Aničkou Jakab Rakovskou totiž pred kamery nepredstúpila jej kolegyňa Janka Kovalčíková, ale niekto úplne iný. Na poste moderátora herečku vymenil vypadnutý tanečník Vilém Šír. „Televízia Markíza potrebovala odborníka, tak som tu,“ zahlásil.

Prakticky sa zopakoval scenár z minulého týždňa, kedy ledva stihla dobehnúť a odtancovať svoj súťažný tanec Zuzana Porubjaková. Tak ako ona vtedy, aj Kovalčíková si musela v nedeľu odbehnúť do divadla na slávnostnú premiéru novej inscenácie s názvom Nosorožec. A tak ju prakticky na 2/3 živého vysielania zastúpil spomínaný Šír.

No zdá sa, že tvorcovia pri výbere záskoku nešľapli vedľa... Práve naopak. Diváci si českého moderátorského nováčika nevedeli vynachváliť. „Vilda by bol super moderátor. Aj by sa tam hodil veru,“ zhodovali sa diváci. „Naozaj mu to pristalo a už mal domoderovať celý večer, nielen tanec mu ide, ale videli sme, že sa zhostil aj mikrofónu veľmi dobre,“ pridávali sa komentujúci.

No ďalšie názory Slovákov už Kovalčíkovú veľmi nepotešia. Myslia si totiž, že Vilém bol lepší ako Janka, či dokonca aj Anička. Obe vraj pôsobia, že sú v neustálom kŕči, Janka sa večne niekam naháňa, "rapoce ako o preteky", Anička si zas vraj vystačí so 4-5 stále tými istými frázami. Mnohí by Viléma uvítali ako stabilného moderátora Let's Dance.

„Vilda bol skvelý, páčil sa mi viac ako Janka. Prirodzený, vtipný. Janka melie, melie, akoby ju naháňali. O rok by mohol Vilda moderovať celú sériu,“ myslia si komentujúci. „Vilda to odmoderoval na jednotku. Malo to šťavu. Kľudne by to odmoderoval sám, bol prirodzený. Obidve moderátorky sú afektované, nasilu sa usmievajú, žiadne prirodzené vystupovanie,“ pridali sa ďalší. Aký máte názor vy?

