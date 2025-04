Loj to v Let's Dance PREPÍSKOL: V priamom prenose ZHODIL Koleníka! Nech si NECHÁ svoj TITUL

Juraj Loj si zarobil na poriadny problém. (Zdroj: TV Markíza)

Večer plný tanca gradoval pri vystúpení herečky Zuzany Porubjakovej a jej tanečného partnera Jaroslava Ihringa, ktorí rozobrali vo svojom contemporary mimoriadne citlivú tému — toxický vzťah. „Veľakrát si ľudia ani neuvedomujú, že v takom vzťahu sú,“ povedala v dokrútke herečka. Ich výkon zanechal obrovský dojem. Bratislavská Incheba bola na nohách a zo stoličiek vstali všetci - vrátane Jána Ďurovčíka.



Porota nešetrila slovami chvály. „Bolo to absolútne krásne, čisté, presné. Vy ste zatancovali a ja som si všimol, že sa nás to dotklo tak, že sme nechceli, aby sa zažali svetlá, pretože sme to potrebovali ešte chvíľu vstrebať,“ povedal dojatý Bardy. Tatiana Drexler sa počas hodnotenia dokonca rozplakala a ani Ján Ďurovčík neskrýval dojatie: „Si diamant, ktorý si treba brúsiť. Obidvaja skvelé... tam už bola technika. Vzniklo tu niečo nadpozemské.“

Výkon dvojice ocenila porota najvyšším možným hodnotením – plným počtom 40 bodov, čo sa v tejto sérii zatiaľ nepodarilo nikomu. Najväčšiu pozornosť však vzbudilo práve hodnotenie Juraja Loja. „Ja... Neviem, čo mám povedať. Zuzi, ty si tak obdivuhodná bytosť, tak čistá, tak srdečná, tvoj výraz, ktorý ty dávaš do tých tancov je úplne iný level ako si viem vôbec predstaviť,“ začal citlivo, no postupne pritvrdil. „Možno si teraz nabehnem na prúser, Jano Koleník nech si nechá svoj titul kráľa, ale ty si pobozkaná všetkými bohmi tanca. Ty si tak úžasná. Aspoň to je môj osobný názor,“ povedal v priamom prenose Loj.



Diváci zostali v nemom úžase. Loj totiž svojim výrokom jasne naznačil, že výkon Porubjakovej je minimálne tak dobrý ako tanečné schopnosti Jána Koleníka, ktorý ovládol Let’s Dance v roku 2022 a odniesol si titul kráľa tanečného parketu. Juraj Loj skončil v roku 2024 na druhej priečke.