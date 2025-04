Všetci ich chválili, no Porubjaková kvôli tancu tajne TRPELA: Hrôza! Toto v televízii nebolo

Let's Dance, 7.kolo, Zuzana Porubjaková

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh sa svojím contemporary tancom rozhodli otvoriť tému rovnoprávnosti mužov a žien v spoločnosti… „Vnímam to najmä vtedy, keď niekto povie vetu – na ženu dobré. Tohto by sme sa mohli zbaviť,“ hovorí Ráchel. „V našom tanci bude bojovnejšia tá ženská strana, lebo mali by sme byť nielen napekno a dobre, ale keď si niečo myslíme tak to povedať a stáť si za tým,“ myslí si herečka.

Choreografiu tanca robil Laco Cmorej a po odtancovaní sa s veľkým potleskom postavili traja porotcovia. „Som veľmi rada, lebo som si všimla, že pri tomto tanci človek ide za svoje hranice a mimo svoju komfortnú zónu a niečo, čo som si ešte v utorok myslela, že je nemožné, sa tu dnes odohralo…“ povedala Ráchel, ktorá sa netajila tým, že tréning ju stál veľa-veľa modrín. „Traduje sa tu, že contemporary aj trošku bolí, pretože tanečným partnerom sa stáva aj zem a vo vašom prípade aj stôl…“ doplnila Anička Jakab Rakovská ako bývalá účastníčka šou Let's Dance. „Áno, mám viac modrín ako nemám,“ priznala Ráchel. My diváci sme si ich však veľmi nevšimli, zrejme aj kvôli oblečeniu… Zato jednu obrovskú modrinu sme videli na stehne Zuzany Porubjakovej, ktorá bola odetá v kratučkých čiernych sexi šatách, ohaľujúcich aj jej nohy.

Na stehne Zuzany Porubjakovej sa po tréningoch Let's Dance vynímala veľká modrina

Spolu s Jarom Ihringom bravúrne zatancovala posledný tanec siedmeho kola Let's Dance, za ktorý si dvojica vyslúžila plný počet bodov od všetkých porotcov.ďakovala Zuzka za tento tanec aj choreografke Niki Kosákovej.

Po ich výkone stála na nohách celá Incheba a áno, aj Ján Ďurovčík! A hoci všetci porotcovia nešetrili slovami chvály, za všetky stačí spomenúť tie Ďurovčíkove:dodal.

Tie modriny teda rozhodne stáli za to, veď ako povedala Anička Jakab Rakovská:Ak to aj nebude do ďalšieho kola, tak určite do konca tanečnej šou. A v tej má Zuzana našliapnuté priamo až do finále!

Prvýkrát padli 4 desiatky: Zo stoličky sa ZDVIHOL aj Ďurovčík (Zdroj: TV Markíza)