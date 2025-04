Hádka v Let's Dance: KONFLIKT medzi Ďurovčíkom a Bardym VYESKALOVAL! Olej do ohňa prilial aj Juraj Loj

Porotcovia Adam Bardy a Ján Ďurovčík (Zdroj: TV Markíza)

Prvá slovná šarvátka prišla už v 6. kole, keď na parkete zažiarili Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh so svojou cha-chou na hit z filmu Flasdance What a Feeling. Ďurovčík, známy svojím nekompromisným štýlom síce pochválil pokrok, no svoj komentár poňal svojsky: „Začali sme sa zlepšovať pri štvrtom kole a odvtedy robíme teda míľové kroky, ale ja by som už trošku pridal. Keď som ťa videl na začiatku, hovorím si chúďa moje. A zrazu ako si sa postavila s tými vlasmi, stehnami… toto celé telo prišlo. Normálne už len chýbala tá sprcha,“ zhodnotil Ďurovčík. Do jeho hodnotenia v tej chvíli vstúpil Adam Bardy, ktorý sa snažil situáciu zmierniť: „Ber to, prosím, ako kompliment z Jankových úst…“ No Ďurovčík zareagoval podráždene: „Ja sa snažím hovoriť teraz samé komplimenty, hej?!“ Bardy sa pokúsil obhájiť: „...len to tak úplne, vieš...“ na čo Ďurovčík odvrkol: „...aaaale, prosím vás.“

Ak by si niekto myslel, že išlo len o jednorazovú slovnú výmenu názorov, mýlil by sa. V 7. kole sa napätie ešte viac vystupňovalo. Pri hodnotení dojemného contemporary Mareka Rozkoša a Natálie Horváthovej, ktoré očarilo publikum aj porotu, prišla ďalšia ostrá výmena medzi porotcami. Bardy zhodnotil výkon slovami: „Myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že som tam videl naozaj veľa baletných prvkov. A práve to je to, čo sa mi na tom páčilo a čo ma zaujalo, že vy ste vytvorili úžasný balans medzi jemnosťou pohybu a baletných prvkov a do toho ste úplne presne zakomponovali tú krutú realitu.“



Ďurovčík jeho názor okamžite spochybnil: „Nevidel si žiadne baletné prvky, ver mi, nevidel si, ale to vôbec nevadí.“ Bardy si však stál za svojím: „Ale ja som ich tam videl.“ Ďurovčík opäť zopakoval: „Nevidel si, ale nevadí.“ „Ale ja som ich tam videl,“ nenechal sa odbiť herec. Porotcovský kat ho už ďalej ignoroval a pokračoval v hodnotení tanečného výkonu. Ako sa zdá, sympatie a profesionálne názory medzi dvoma porotcami sa často rozchádzajú. Či ide len o zdravú rivalitu alebo dlhodobejší konflikt, ukážu až ďalšie kolá Let’s Dance.

Hádka v Let's Dance: KONFLIKT medzi Ďurovčíkom a Bardym VYESKALOVAL! Olej do ohňa prilial aj Juraj Loj (Zdroj: TV Markíza)