Marek Fašiang prišiel na Let's Dance so SESTROU: Aha, ako sa na seba PODOBAJÚ!

Marek Fašiang (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nedeľné priame prenosy Let's Dance do spoločnosti vždy prilákajú mnohé známe tváre. 7. kolo si prišiel vychutnať aj moderátor markizáckej Farmy a herec z Dunaja Marek Fašiang (39). No a spoločnosť mu robila neznáma kráska... Ako sa ukázalo, ide o jeho sestru Zuzanu. Aha, ako sa na seba podobajú!

Galéria: Marek Fašiang





Nedeľné kolo Let's Dance vylákalo do spoločnosti aj Mareka Fašianga. Večer si prišiel vychutnať v dámskej spoločnosti a mnohí tipovali, že by mohlo ísť o jeho novú známosť. No nie je tomu tak. Ako sa ukázalo, herec z Dunaja priviedol na 7. kolo tanečnej šou ženu, ktorá mu je blízka celý život.

„Áno, tá neznáma žena po mojom boku, čo vyzerá ako moja sestra, je moja sestra. A áno, tričko som si žehlil sám. Ináč to bolo perfektné kolo a príjemný zážitok! Držím všetkým palce!“ napísa k spoločným fotkám Fašiang. No niet divu, že verejnosť už po jeho boku vyhliada novú lásku. Veď zatiaľ čo jeho ex sa chválila začínajúcim vzťahom, on od rozchodu nepredstavil žiadnu novú priateľku.