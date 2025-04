Burešová OPLAKALA Aničku (†29) v priamom prenose: Zvalila sa na ňu KRITIKA... Eva reaguje!

Let's Dance, 6.kolo, Eva Burešová oplakávala smrť Aničky Slováčkovej (Zdroj: TV Markíza/Profimedia)

Kým v Let's Dance sa vo veľkom tancovalo, Česko a Slovensko už spracovávalo informáciu o úmrtí len 29-ročnej dcéry Felixa Slováčka a Dády Patrasovej, Aničky Slováčkovej. Herečka a speváčka bojovala s rakovinou, ktorá sa jej po troch rokoch vrátila s usadila na pľúcach. No všetci dúfali, že blondínke sa chorobu podarí opäť poraziť...

O to väčší smútok nastal koncom minulého týždňa. Tesne pred posledným valčíkom sa v priamom prenose tanečnej šou správu dozvedela aj Eva Burešová a diváci si hneď všimli, že inokedy vždy vysmiala herečka sa v závere 6. kola vôbec neusmievala. Dôvod napokon ozrejmila až špeciálna porotkyňa Dara Rolins.

„Evička, ja len chcem povedať, lebo je vidieť, že si smutná, že si kráľovná a že to dávaš dnes večer napriek tomu, že ťa bolí srdiečko. Len myslím, že je fér to zmieniť, pretože sa dnes večer menej usmievaš a všetci to cítime a vieme… prísť o najlepšiu kamarátku je ťažké…“ zahlásila speváčka, na čo Eva už svoje emócie neudržala a rozplakala sa.

No hoci mnohí tento moment vnímali ako autentický a Burešovú obdivovali, že napriek smútku bola schopná posledný tanec odtancovať, našli sa aj takí, ktorí ju nemilosrdne skritizovali. Vraj išlo o divadlo a na situácii sa len priživila. Navyše jej dali vyžrať aj to, že niekto Aničku označili jej "najlepšou kamarátkou".

„Boli kolegyne, ale preboha(!!!), žiadna najlepšia kamarátka! Burešová sa priživí na všetkom, hlavne že jej to prihrá body! V skutočnosti namyslená, arogantná a zahľadená do seba,“ znel jeden z komentárov a v podobnom duchu sa ich objavilo viac. „To by bolo, aby toho nevyužila. Boli kolegyne, vedela o tom skôr, čo sa stalo, len využila situáciu,“ písal ďalší a ďalší: „Komediantka je to.“ A to sa už nezdržala ani samotná Burešová, ktorá sa rozhodla na drsné slová od komentujúcich zareagovať.

Nohy TANCOVALI, duša PLAKALA! Eva Burešová v slzách po zdrvujúcej správe o smrti kamarátky (Zdroj: TV Markíza)