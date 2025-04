Staráte sa o svoje duševné zdravie? Malo by sa to stať vašou prioritou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ľudia by sa mali o svoje duševné zdravie starať. Urobiť by z neho mali prioritu. Poukázala na to Liga za duševné zdravie (LDZ). Upozornila pritom na to, že duševné zdravie ovplyvňuje všetko a keď ľudia zanedbajú psychiku, telo im to skôr či neskôr pripomenie.