Mrazivá SPOVEĎ českej speváčky (60): Rakovinu si sama KÚPILA... Za štvrť milióna!

(Zdroj: ČT)

Česká speváčka Anna K. sa nikdy netajila tým, že túžila po rodine. S bývalým partnerkom, gitaristom Tomášom Varteckým sa roky márne snažila o bábätko. A keď sa to nedarilo prirodzenou cestou, manželia vyskúšali aj asistovanú reprodukciu. Ani to im však vytúžené dieťa neprinieslo. Dvojica sa preto rozhodla požiadať o adopciu.

„Veľmi sme sa tešili, že niekomu dáme domov,“ priznala speváčka v novom dokumente s názvom Anna K., ktorý včera v noci odvysielala ČT1. Na dieťa čakali dlhých 5 rokov, absolvovali celý adopčný proces. No dlhoočakávaný telefonát prišiel v tú najhoršiu možnú chvíľu. Písal sa rok 2009 a brunetka v tom čase podstupovala prvú sériu chemoterapie po tom, čo jej našli rakovinú prsníka.

„Pani mi volala a hovorí - jéé, vy ste, Anička, chorá, to je nám veľmi ľúto! My sme práve pre vás mali 5-mesačné dievčatko...“ opísala speváčka. Kvôli zdravotnému stavu jej však bábätko napokon nedali. „Pani mi povedala, že až sa uzdravím, že to môžem celé absolvovať znova, všetky tie psychologické testy a celé to šialené koliečko... Ale to už sa potom nikdy nestalo,“ dodala Anna s tým, že fakt, že nemá dieťa, berie ako najväčšiu životnú prehru.

Navyše ju túžba po potomkovi takmer stála život. Práve hormonálna stimulácia, ktorú podstúpila pred umelým oplodnením, jej zrejme spustila zákernú rakovinu. „Pani primárka, onkologička, mi vtedy povedala, že sa o tom nehovorí, že je to veľký biznis,“ šokovala umelkyňa. Podľa nej však nie je pochýb, že hormonálny zásah naštartoval jej genetickú predispozíciu. „Takže som si za štvrť milióna kúpila rakovinu,“ dodala.

(Zdroj: ČT)