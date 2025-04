Víťazstvo mu ušlo o CHLP: Toto je ďalší porotca Let's Dance

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Siedme kolo Let’s Dance je za dverami a napätie stúpa. Už túto nedeľu sa rozhodne, ktoré z tanečných párov zabojuje aj v ďalších kolách. Divákov čaká návrat obľúbeného contemporary a nečakaná výmena partnerov, ktorá preverí schopnosti súťažiacich ako nikdy predtým. Do porotcovského kresla navyše po prvý raz zasadne herec Juraj Loj, ktorý sám vie, aké náročné je obstáť na tanečnom parkete.

Už túto nedeľu sa dočkáme 7. kola Let's Dance. Toto kolo rozhodne o tom, ktoré z piatich tanečných dvojíc postúpia ďalej. Súťažiaci preto zabojujú naplno a predvedú maximum zo svojich schopností. Divákov poteší návrat obľúbeného tanca – contemporary, na ktorý sa páry intenzívne pripravujú. V druhej časti večera dôjde k zaujímavej zmene.

Súťažiaci si vymenia partnerov, a ukáže sa, ako zvládnu tanec po boku niekoho iného, než na koho sú zvyknutí. Pred nami je večer plný silných emócií a nezabudnuteľných momentov. Diváci sa môžu tešiť, ako obvykle, aj na nového porotcu, ktorým sa stane herec Juraj Loj. Tomu v Let's Dance ušlo víťazstvo len o chlp a skončil na druhom mieste. Ako informuje web markiza.sk, pre umelca bude porotcovanie premiérou.

„Mám predtým rešpekt, pretože nemám pocit, že mi prináleží hodnotiť výkony súťažiacich. Určite nie za ich tanečné prevedenie, preto ich budem „hodnotiť” za celkový nápad, výraz a podobne. Beriem to opäť ako výzvu vyskúšať si niečo nové a hlavne dúfam, že budú cítiť odo mňa podporu. Každému jednému držím palce a nesmierne fandím, pretože viem, čo to je za „makačku“. Nielen fyzickú, ale aj psychickú. Keď všetko ostatné, čo dovtedy malo prvenstvo, muselo ísť do úzadia. Takže budem tam ako morálna podpora,“ vyjadril sa.