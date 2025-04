Mimoriadne SMUTNÁ SPRÁVA: Anička Slováčková (†29) svoj boj o život prehrala!

(Zdroj: Instagram AS)

PRAHA - Celé Česko a Slovensko jej držalo palce, aby svoj boj o život vyhrala, no bohužiaľ druhýkrát sa jej zákernú rakovinu poraziť nepodarilo. Dcéra Felixa Slováčka a Dády Patrasovej, Anička Slováčková (†29), zomrela!

V októbri 2019 Anna Julie Slováčková priznala, že jej lekári našli v prsníku nádor. Celú liečbu prežívala aj so svojimi fanúšikmi, hovorila o chemoterapiách a operačných zákrokoch. V decembri 2020 sa tešila, že nad chorobou zvíťazila. No o tri roky neskôr prišla rana - zákerná choroba sa vrátila a usadila sa na pľúcach.

Herečka verila, že sa jej ju podarí poraziť aj druhýkrát. „Vybojovala som si to prvý raz – verím, že to zvládnem aj druhýkrát,” vyjadrila sa vtedy. A celé Česko a Slovensko jej držalo palce, aby sa jej slová naplnili. Bohužiaľ, český Blesk dnes oznámil, že mladá Češka svoj boj o život prehrala. „Je to pravda, som ešte s ňou,“ potvrdil portálu jej otec Felix Slováček. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Felix Slováček s dcérou Aničkou Slováčkovou (Zdroj: Profimedia)