ŽALOSTNÝ POHĽAD na hviezdu Ruže: Obrovský MONOKEL na oku... Ľudia obviňujú jej frajera!

PRAHA - Účastníčka českej verzie šou Ruža pre nevestu Christina Marinetti prežíva zjavne náročné životné obdobie. Na záberoch, ktoré zverejnila na sociálnej sieti TikTok, totiž nedokázala skryť monokel, ktorý jej svietil na oku. Jej sledovatelia majú vo veci jasno... Môže za to jej priateľ!

Christina Marinetti sa do povedomia verejnosti dostala minulý rok, keď v šou Bachelor, čo je česká verzia našej Ruže pre nevestu, bojovala o srdce charizmetického Jana. Krásna tmavovláska s talianskymi koreňmi napokon lásku našla až po návrate z vily lásky. No jej najnovšie zábery nasvedčujú tomu, že aktuálne neprechádza najlepším obdobím.

Už pred pár týždňami si jej sledovatelia na sociálnej sieti TikTok všimli, že má modrinu na oku. Vtedy však kráska zahmlievala a tvrdila, že ide len o tieň. No aktuálne svoju bolestivú "ozdobu" naplno priznala. A pridala aj veľavravný popis. „Nikto vám nestojí za váš pocit šťastia a bezpečia. Buďte na seba dobrí,“ napísala k videu.

A hoci ona sama nešpecifikovala, kto jej monokel spôsobil, jej sledovatelia majú vo veci jasno - podľa nich jej to spôsobil priateľ. „Od pohľadu na to vyzeral. Konečne, ružové okuliare sú preč,“ napísala jedna z komentujúcich a reakcie v podobnom duchu sa kopili. „Videla som ho na jednom videu a stačilo. Nemala som z toho človeka dobrý pocit. Je mi to ľúto, Chris.“

Ona sama síce nešpecifikovala, ako k modrinám prišla, no ani nevyvrátila, že by jej ich spôsobil priateľ. Povedala však, že neskôr sa k celej veci vyjadrí.