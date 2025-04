Miška z Ruže obeťou SUROVÉHO ÚTOKU: Žena ju napadla od chrbta... Ľudia volali POLÍCIU a SANITKU!

Michaela Doležalová (Zdroj: Instagram MD)

BRATISLAVA - Michaela Doležalová v šou Ruža pre nevestu bojuje o srdce Rasťa Zvaru. Či bola úspešná, sa dozvieme až o niekoľko týždňov. Aktuálne sa však už na Srí Lanke nenachádza, nakoľko je šou predtočená. No a so svojimi sledovateľmi sa podelila o hororový incident. Na Veľkonočný pondelok sa stala obeťou surového útoku. Žena ju napadla od chrbta... Ľudia volali políciu a sanitku!

Kým mnohí trávili veľkonočné sviatky v kruhu svojej rodiny, Miška na Veľkonočný pondelok prežívala obrovskú drámu. Ako informovala na sociálnej sieti Instagram, dobitá skončila v sanitke. „Napadla ma priateľka môjho exmanžela! Som ale v poriadku. Je to kriminálnik a násilník. Mňa doma fyzicky napádal a psychicky šikanoval. Teraz pri incidente bol a doslova si to užíval. Keby nebolo ľudí, čo prechádzali okolo, zabila by ma,“ napísala neskôr po útoku.

Neskôr ešte doplnila, že bola napadnutá zbabelo - od chrbta. „Nemala som možnosť brániť sa,“ dodala. Pre pluska.sk potom opísala okolnosti útoku. „Už po telefóne sme mali výmenu názorov. Ako som po nej zvýšila hlas, tak si ma poškala pred mojím bytom, keď mi exmanžel doviezol syna. Okoloidúci človek volal políciu a sanitku. Ležala som na zemi. Následne obaja ušli preč,“ opísala s tým, že ide vec nahlásiť na políciu.

