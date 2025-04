Rozprávky je koniec! Hviezda Ruže ZRUŠILA ZÁSNUBY: Prsteň hodila do rieky!

Olga Bondarenko (Zdroj: Instagram OB)

PRAHA - Svoju lásku pred kamerami nenašla, no zdalo sa, že toho pravého našla po návrate zo šou. Reč je o Olge Bondarenko z českej verzie šou Ruža pre nevestu - Bachelor. Rozprávky je však koniec... Plavovláska zásnuby zrušila. A prsteň? Ten hodila do Vltavy!

Olga Bondarenko sa do povedomia verejnosti dostala vďaka českej verzii šou Ruža pre nevestu - Bachelor. Tam bojovala o srdce podnikateľa Jana Solfronka. Vzťah s televíznym ženíchom jej nevyšiel, no zdalo sa, že šťastie predsa len našla. Ešte začiatkom roka sa pochválila, že sa zasnúbila s kamarátom, ktorého poznala tri roky. Príbeh bol ako z rozprávky...

(Zdroj: Instagram OB)

No aktuálne plavovláska oznámila, že tej zazvonil zvonec a žiadna svadba nebude. To navyše oznámila pomerne netradičným spôsobom - hodila zásnubný prsteň do Vltavy. „Svadba nebude... Nechcem sa príliš rozpisovať alebo zabiehať do detailov... Všetci dobre vieme, ako som snívala o pevnom rodinnom zázemí. ALe nemohla som sa uspokojiť s niečim menším a klamať sama sebe,“ odhalila dôvody Oli.

Rozhodla sa vraj pred vzťahom uprednostniť samu seba. „Vybrala soms i seba, svoju cestu, svoj rozvoj,“ pokračovala s tým, že na lásku stále verí. „Úprimne verím, že ma za to vesmír odmení mužom, ktorý si ma naozaj zaslúži. Pretože naozaj viem, čo od života chcem. A ako má vyzerať ideálna rodina. Chcem povedať len jedno, milé ženy - vždy voľte samy seba. Pretože ste tá sila,“ dodala.

(Zdroj: Tv Nova)

No hoci mnohí by dôvod zrušených zásnub dokázali pochopiť, jedno nedokážu pochopiť - načo to teatrálne hádzanie prsteňa do rieky. „Skúšala som ho predať, ale nedal mi k tomu žiadne papiere. Jediné papiere boli v Egypte. Mala byť aj schôdzka, ale nevyšla. Tak som si povedala, že ho vyhodím do rieky. Nechcela som, aby povedal, že mi dal prsteň a ten všetko nahradí. Chcela som ukázať, že som s ním nebola kvôli prsteňu. Viem, že ten prsteň má hodnotu,“ vysvetlila pre nova.cz.