Dohady POTVRDENÉ: Škandalózna učastníčka Ruže je TEHOTNÁ!

Je tehotná! (Zdroj: Instagram MR)

PRAHA - Je to potvrdené. Škandalózna účastníčka, ktorá má toho na rováši až až, je tehotná. Prezradil to jej aktuálny partner!

Denisa Veselá sa zapísala do pamäti mnohým. A to už v minulosti. Keď ju diváci uvideli na obrazovkách Novy, niektorým z nich sa zdala veľmi povedomá. Po dlhých chvíľach rozmýšľania prišli na to, že ju videli vo filmoch pre dospelých. Blondínka má za sebou porno minulosť, na ktorú nie je hrdá. Nálepka pornoherečky sa bude s jej menom spájať už navždy. A za svoje dávne rozhodnutia trpí dodnes. Dôkazom toho bol aj jej vyhadzov z českej verzie šou Ruža pre nevestu, kde ženích tieto informácie neuniesol a poslal ju domov. Odôvodnil to tým, že pracuje s deťmi a teda nevyzeralo by to najlepšie, keď má na stránkach verejne dostupné pornosnímky.

Nuž a keďže dostala Denisa od Jana košom, neostávalo jej nič iné, len zaloviť inde. A to sa jej aj podarilo. Bývalá pornohviezda si po šou našla frajera a ako vyšlo najavo, je aj tehotná. Dohady vychádzali na povrch ešte vtedy, keď bojovala v televízii o srdce ženícha, a tak je otázne, či neporušila zmluvu. „Konkrétne podmienky zmlúv sú dôverné a týkajú sa len daných účastníkov a produkcie, preto sa nemôžeme vyjadrovať k jednotlivým situáciám. Vo všeobecnosti sú účastníci reality šou povinní dodržiavať zmluvné záväzky, ktoré zvyčajne zahŕňajú pravidlá týkajúce sa zdieľania informácií na sociálnych sieťach. Prípadné porušenie zmluvy sa rieši interne medzi produkciou a účastníkom,“ uviedol pred časom pre portál Expres.cz PR manažér TV Nova Daniel Maršalík.

(Zdroj: TV Nova)

A aj keď vznikali len dohady o tom, že Denisa nosí pod srdcom bábätko, dnes je to oficiálne potvrdené. Na sociálnej sieti Instagram to priznal jej priateľ Milan. „Chcem sa s vami podeliť o jednu z najkrajších kapitol môjho života. S obrovskou radosťou očakávam príchod nášho miminka, niečoho, na čo som nesmierne hrdý a čo ma napĺňa neskutočným šťastím. Už teraz sa nemôžem dočkať všetkých spoločných chvíľ, prvých úsmevov, krokov a nekonečných zážitkov, ktoré nám život prinesie," napísal k snímke sona. „Najväčšia vďaka patrí mojej žene. Je úžasné sledovať jej silu lásku a starostlivosť v každej chvíli. Nikdy by som si nemohol priať lepšieho človeka po svojom boku a za to som nekonečne vďačný," dodal.

(Zdroj: Instagram MR)