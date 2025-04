Rozlúčka s Aničkou má byť iba s rodinou a priateľmi: Jediné, čo by na pohrebe nechcela, je...

Jan Bendig (Zdroj: Instagram BJ)

Pohreb speváčky Aničky Slováčkovej, ktorá zomrela v nedeľu, sa zrejme uskutoční len v kruhu jej blízkych. Podľa relácie ShowTime na CNN Prima NEWS si to tak dcéra hudobníka Felixa Slováčka a herečky Dagmar Patrasovej vyslovene priala. Presný dátum pohrebu zatiaľ nebol stanovený a pravdepodobne sa ani nebude zverejňovať.

Aj keď si Anička vážila svojich fanúšikov a záležalo jej na nich, poslednú rozlúčku si údajne želala len v kruhu najbližších. Z týchto dôvodov zrejme rodina dátum pohrebu nezverejní. Organizátor charít a blízky Aničkin priateľ David Novotný si naopak myslí, že Anička by si verejnú rozlúčku želala. Povedal to v rozhovore pre extra.cz: „Verím, že poslednú rozlúčku urobí rodina aj pre verejnosť. Verím, že by to tak Anička sama chcela. Čo by si ale nepriala je to, aby tam kvôli nej niekto plakal. Tak to vnímala. Bola vážne miláčik a bude tu veľmi chýbať.“

Smrť speváčky všetkých hlboko zasiahla. Anička sa snažila rozdávať radosť a silu všetkým, ktorí prechádzali podobne ťažkým ochorením ako ona. Sama pritom vedela, že má obmedzený čas. O svojej chorobe otvorene hovorila a ku koncu už netajila, ako veľmi je to vážne.povedala pred časom v rozhovore pre Prima News.zhodnotila posledné mesiace svojho života a význam paliatívnej medicíny. Do poslednej chvíle sa snažila žiť naplno, relatívne kvalitne, zachovať si humor a nepoddať sa negatívnym emóciám. Zdôraznila, že aj v tých najťažších chvíľach je každý deň aspoň maličkosť, ktorá môže človeku dodať silu. Veľkou oporou jej bola do poslednej chvíle rodina a priateľ Matej.

A práve na svoju rodinu a blízkych myslela Anička Slováčková vždy, a to aj v ťažkých chvíľach, ktoré prežívala. Naplánovala si dokonca vlastný pohreb. „Áno, Anička to mala všetko pripravené. Dokonca sa hovorí i o tom, že nahrala nejaký odkaz, ktorý by tam, na pohrebe, mal zaznieť. Angažovala se prakticky vo všetkých detailoch posledného rozlúčenia,“ zverila eXtra.cz jedna z blízkych kamarátok zosnulej speváčky. „Anička o tom hovorila dosť otvorene. Svojim spôsobom ju to ukľudňovalo,“ potvrdila. „Naplánovala, aké piesne by mali na pohrebe zaznieť a ďalšie detaily. Budem si kvôli tomu v najbližších dňoch volať s jej najbližšou kamarátkou Karolínkou. Tej Anička všetky detaily a priania k pohrebu odovzdala,“ zveril sa včera redakcii Extra zdrvený Felix Slováček.