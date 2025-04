Najťažší ROZHOVOR Felixa Slováčka: Prehovoril o posledných chvíľach jeho Aničky (†29)... Bolo to strašné!

Felix Slováček s dcérou Aničkou Slováčkovou (Zdroj: Profimedia)

V októbri 2019 Anna Julie Slováčková priznala, že jej lekári našli v prsníku nádor. V decembri 2020 sa tešila, že nad chorobou zvíťazila. No o tri roky neskôr prišla rana - zákerná choroba sa vrátila a usadila sa na pľúcach. Herečka však verila, že sa jej ju podarí poraziť aj druhýkrát. No bohužiaľ, v nedeľu prišla smutná správa.

Anička zákernej chorobe podľahla. Ako informovali české médiá, v posledných dňoch sa jej stav výrazne zhoršil a herečka skončila v nemocnici. Cítila, že sa blíži jej koniec a nechcela zomierať v nemocnici, v piatok ju tak previezli domov, kde v nedeľu napokon zomrela. „Je to pravda, som ešte s ňou,“ potvrdil Blesku Felix Slováček. A o deň neskôr sa zmohol na viac slov.

Blesku opísal posledné chvíle svojej Aničky. „Je nám hrozne, boli sme s Aničkou v posledných dňoch, čo to šlo. V nedeľu sme prišli ráno a nebolo to vôbec dobré. Nenapadlo nám ale, že to vezme tak rýchly priebeh,“ priznal zronený otec. „Vedeli sme, že to nie je dobré, ale ako rodič a blízky človek dúfate, že ešte môžete svojmu dieťaťu pomôcť, niečo urobiť. O to sme sa tiež neustále snažili,“ pokračoval.

Anička napokon odišla zmierená. „Áno, odišla. Držali sme ju neustále za ruku a objímali. Bolo to strašné... Boli sme v tej najťažšej chvíli s ňou,“ priznal Felix, ktorý si veľmi váži podpory od verejnosti. „Budeme ju potrebovať aj naďalej. Ďakujem všetkým,“ povedal a na otázku, či bude rozlúčka súkromná alebo verejná, odpovedal: „Dajte nám prosím čas, nechceme samozrejme nikoho, kto by sa chcel s Aničkou rozlúčiť, o túto možnosť pripraviť...“

(Zdroj: Profimedia)