Totálny prešľap hviezdy Sám doma: Opletačky s políciou... Kvôli ESKORTU!

CAMARILLO - Daniel Stern (68), filmový bandita zo série Sám doma, sa dostal do nemilej pozornosti polície v Kalifornii. Herec mal byť začiatkom decembra pokutovaný za údajné dohadovanie eskortných služieb.
Herec Daniel Stern, známy ako Marv z filmovej série Sám doma, mal nedávno opletačky s políciou v Kalifornii. Podľa informácií TMZ mu bola udelená pokuta po tom, čo mal údajne kontaktovať prostitútku s cieľom dohodnúť si jej služby.
Vianoce bez Kevina? Ani náhodou! KVÍZ: Naj PIKOŠKY z filmu Sám doma... Uhádnete aspoň jednu?
K incidentu došlo v meste Camarillo a všetko sa odohralo pred mesiacom. Zaujímavosťou je, že ide o obdobie, keď filmy Sám doma každoročne zaznamenávajú zvýšený záujem divákov na streamovacích platformách.
Podľa dokumentov, ktoré získal portál TMZ, sa celý prípad odohral v jednom z miestnych hotelov. Herec však nebol zadržaný ani umiestnený do cely – polícia potvrdila, že prípad riešila bez zatknutia.