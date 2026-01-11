Obrovská rana pre hudobný svet: Zomrel člen (†78) slávnej rockovej kapely!

LOSA ANGELES - Vo veku 78 rokov v sobotu zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a zakladajúci člen rockovej skupiny Grateful Dead. S odvolaním sa na jeho instagramovú stránku to napísala agentúra AP.
Skupina v roku 2007 získala cenu Grammy za celoživotné dielo a v roku 2018 za najlepší hudobný film. "S hlbokým smútkom oznamujeme úmrtie Bobbyho Weira. Zomrel pokojne, obklopený svojimi blízkymi, po tom, čo statočne bojoval s rakovinou, ako to vedel len Bobby. Žiaľ, podľahol problémom s pľúcami," píše sa v príspevku.
Weir sa pripojil ku skupine Grateful Dead (GD), vtedy ešte ako Warlocks, v roku 1965 v San Franciscu, keď mal 17 rokov. Nasledujúcich 30 rokov strávil na turné so skupinou po boku svojho kolegu, speváka a gitaristu Jerryho Garciu. Weir sa podieľal na skladbách ako Sugar Magnolia, One More Saturday Night a Mexicali Blues. V ďalších desaťročiach pokračoval v hraní s ďalšími projektmi, vrátane Dead & Company, ktorá vlani v júli odohrala sériu koncertov k 60. výročiu GD. To neušlo ani ich fanúšikom, ktorí sa nazývajú Deadheads.
Po Weirovej smrti zostáva už len jediný pôvodný člen Grateful Dead, a to 79-ročný bubeník Bill Kreutzmann. Garcia zomrel v roku 1995, klávesista Ron McKernan v roku 1973 a zakladajúci basista Phil Lesh pred dvoma rokmi. Druhý, dnes 82-ročný bubeník Mickey Hart, ktorý sa k zoskupeniu pridal v roku 1967, stále žije.
"Dlhovekosť pre nás nikdy nebola dôležitá. Šíriť radosť prostredníctvom hudby bolo všetko, čo sme kedy mali na mysli, a toho sme dosiahli dosť," povedal Weir, keď GD vlani získali ocenenie Grammy MusiCares Person of the Year udeľované hudobným osobnostiam podporujúcim charitu.