Česko zažilo záchrannú akciu, aká nemá obdobu: VIDEO Muža vyslobodzovali z jaskyne 21 hodín! Prehovorili záchranári

RUDICE - Dráma trvajúca 21 hodín má šťastný koniec. Českí hasiči zasahovali v jaskyni pri obci Rudice na Blanensku v Moravskom krase, ktorá nie je bežne prístupná. Cieľom bolo dostať na povrch zraneného muža.
Hasiči o úspešnej akcii informovali okolo 08:40 na sociálnej sieti X. Záchranári muža následne previezli do nemocnice. Zranený muž bol v jaskynnom systéme odhadom v 50 až 70-metrovej hĺbke a 250 až 300 metrov od vstupu. Hasiči na mieste zasahovali od skorého sobotňajšieho popoludnia, na povrch sa ranený dostal bezmála 21 hodín od oznámenia komplikácií. Len jeho transport úzkymi uličkami trval asi päť hodín.
"Išlo o v Českej republike ojedinelý a mimoriadne náročný zásah, ktorý nemá v domácich podmienkach obdobu," uviedli hasiči. Zásah podľa nich trval viac ako 20 hodín, z toho približne päť hodín zabrala samotná záchrana v podzemí. "Predchádzali jej hodiny náročných technických prác, počas ktorých záchranári sprístupňovali úzke a ťažko prejazdné časti jaskynného systému a pripravovali priestor na bezpečné vyslobodenie," oznámili na X.
Zdravotníci na miesto dorazili po privolaní dnes ráno. "Po celý čas sme ten zásah sledovali, boli sme v kontakte s veliteľom hasičov. Boli sme pripravení pomôcť v prípade potreby, čo nastalo dnes ráno, keď nás na miesto privolali. Naša posádka pacienta skontrolovala, ošetrila, zafixovala, išlo o poranenú dolnú končatinu. Samozrejme, poskytli sme tepelný komfort a pacienta sme následne previezli na ďalšie ošetrenie na urgentný príjem Fakultnej nemocnice Brno," povedala hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová.
Speleozáchranár a hasič Jiří Buček novinárom povedal, že zásah bol relatívne náročný z toho dôvodu, že jaskyňa bola úzka a už prvý tím, ktorý sa stará o zraneného človeka, musel prekonať úzke priestory, a to aj s vybavením, ktorého nie je málo. Následne začali skupiny strelcov rozširovať jaskyňu od vchodu, aby tí, čo do jaskyne vchádzajú, už vchádzali väčšími priestormi. Najužšiu časť na nich čakala až na konci jaskyne. Muža von transportovali predovšetkým v postroji.
"Väčšinu toho času, keď sme ho transportovali von, nebol v nosidlách, pretože tá jaskyňa a ten reliéf neumožňuje vôbec transportovať v nosidlách, ktoré sú dva metre dlhé. Väčšinu času strávil v postroji, v korzete, stále sme ho museli dvíhať, pretláčať, mať na sebe. A takýmto spôsobom sme ho dostávali von. Za jeho veľkej pomoci," uviedol Buček.
Do jaskyne pôvodne zostupovali podľa hasičov traja ľudia. Jeden zostal so zranenou baňou, druhý sa vydal späť von a privolal pomoc. Práve vďaka tomuto správnemu rozhodnutiu sa podľa hasičov podarilo záchranárov zalarmovať včas. Išlo o speleológov. Jeden z nich, Zdeněk Dvořák, novinárom povedal, že ich zostup v sobotu začal niečo po 10.00 h. Nehoda sa podľa neho stala okolo 11.00 h. Práve on následne z povrchu zavolal záchranné zložky.