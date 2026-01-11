Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Spor o vymenovanie Turka: Motoristi plánujú ďalšie kroky, uviedol Macinka

Petr Macinka
Petr Macinka (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
ČTK

PRAHA - V spore o vymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia s prezidentom Petrom Pavlom podniknú Motoristi ďalšie kroky, povedal dnes v relácii Partie Terézie Tománkovej televízie CNN Prima News minister zahraničia a predseda strany Petr Macinka. Nechcel ich však bližšie špecifikovať. Podanie kompetenčnej žaloby už Motoristi v minulosti vylúčili, Macinka dnes povedal, že to, ako sa má zostavovať vláda, má rozhodovať zákonodarca, nie sudca.

"Podnikneme nejaké kroky, ktoré, ako sa tu hovorilo skôr, vyšlú signály a budeme sa snažiť postaviť pána prezidenta do nejakej ústavnej situácie, v ktorej by pochopil, že tu tento jeho boj o ministerstvo životného prostredia zas taký zmysel nemá," povedal Macinka. Naďalej trvá na tom, aby bol Turek ministrom životného prostredia. Uviedol tiež, že Turkovi na ministerstve životného prostredia chystá kancelária. Práve Macinka je vedením rezortu dočasne poverený.

"Pán prezident má samozrejme právo povedať svoje pripomienky, ale ústava jasne hovorí, že prezident vymenuje vládu na návrh premiéra," uviedol ďalej Macinka. Pavel prekračuje svoje právomoci aj podľa predsedníčky poslaneckého klubu ANO Taťány Malej. "Podľa môjho názoru nie sú dôvody na to, aby Filip Turek nebol menovaný, a to bez ohľadu na to, čo si o ňom myslím, čo si myslím o niektorých jeho výrokoch," povedala v relácii Malá. Predseda hnutia STAN Vít Rakúšan a predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda podotkli, že vláda môže na prezidenta kompetenčnú žalobu. Podľa Bendu bude mať nepodanie žaloby ten výsledok, že sa Turek ministrom nestane.

Macinka spochybnil nezávislosť ústavných sudcov

Macinka v stredajšej relácii Českej televízie Interview ČT24 spochybnil nezávislosť ústavných sudcov, ktorých terajší prezident vymenoval. Dnes predseda Motoristov povedal, že o ústavných pomeroch v zmysle rozdelenia kompetencií má rozhodovať zákonodarcov. "Parlament má jednoducho ústavnou väčšinou povedať, prezident má takéto kompetencie, premiér také, Parlament má takéto kompetencie - a tak ďalej," povedal Macinka. Turek v sobotu uviedol, že na Pavla podá žalobu na ochranu osobnosti. Kvôli prezidentovmu zdôvodneniu, prečo ho odmieta vymenovať za ministra, chce požadovať ospravedlnenie.

Pavel tento týždeň v liste pre premiéra Andreja Babiša (ANO) uviedol, že Turek opakovane preukazoval nedostatok rešpektu voči českému právnemu poriadku. U Turka je podľa prezidenta množstvo okolností, ktoré hlavne vo svojom súhrne dôvodne spochybňujú jeho lojalitu voči základným hodnotám ústavného poriadku. "Vo svojich rôznych vyjadreniach a rokovaniach opakovane adoroval, či aspoň bagatelizoval jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko," napísal v liste Pavel. Ďalšími výrokmi potom Turek vážne spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a príslušníkov rôznych menšín, minimálne zľahčoval násilné činy z nenávisti, a to aj spáchané voči malým deťom, uviedol Pavel. Kandidát Motoristov tiež podľa neho opakovane preukazoval nedostatok rešpektu k predpisom, nešlo pritom o jednorazové excesy.

