Slovákov na internete pobúrila fotografia z Jasnej: Vynaliezavosť či bezočivosť? Búrlivá diskusia, TOTO navrhujú

JASNÁ - Posledné dni sú ako stvorené pre milovníkov zimných športov. Pre nízke denné aj nočné teploty zamrzli jazerá a toky, na ktorých sa dá korčuľovať, po nádielke snehu sú zas hory a kopce ako stvorené na sánkovanie a lyžovanie. Mnohí Slováci tento čas využívajú práve na lyžovanie v našich veľhorách, pre niektorých má však trpkú pachuť. Dôvodom je údajne zaužívaný zvyk, ktorý nejedného človeka postavil zo stoličky.
Na sociálnej sieti v posledných dňoch koluje fotografia z lyžiarskeho strediska Jasná, konkrétne zo strediska Lúčky - Vyhliadka, pred otváracími hodinami vleku. Za ním sa tiahne rad opustených lyží a lyžiarskych palíc, ako obdoba známeho problému v letoviskách - s rezervovaním lehátok uterákmi. Lyžiari totiž pred otvorením prídu k vleku, aby si rezervovali miesto v rade a nestáli tak dlho na kabínku.
Správanie lyžiarov však vyvolali búrlivú diskusiu. Kým niektorí tvrdia, že tento spôsob "rezervovania" si miesta v rade funguje už niekoľko rokov, iní tvrdia, že je to prejav ľudskej obmedzenosti. Aj z toho dôvodu diskutujúci navrhujú, aby zvolili radikálne riešenie, ako niektoré obľúbené dovolenkové destinácie, ktoré zakročili voči tým, ktorí si takto rezervujú miesta, radikálne a uteráky bez milosti z lehátok odstraňujú. Ba čo viac, na niektorých miestach môžu dostať aj pokutu. Rovnaké kroky navrhujú aj v prípade lyžiarov - bez milosti im lyže spred turniketu odstrániť a dať im aj pokutu.
Nie je isté, akú dohru bude mať konanie lyžiarov, a či prevádzkovateľ strediska takéto rezervovanie miesta zakáže.