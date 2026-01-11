AKTUÁLNE Počasie nám znova dáva zabrať: Sneh a silný vietor komplikujú dopravu! Padajúce skaly, zasnežené cesty a ľad

BRATISLAVA - Počasie nám znova dáva zabrať a komplikuje situáciu vodičom. V nedeľu platí na Slovensku výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi najmä pre severné okresy. Pozor by si však mali dávať aj návštevnici hôr, kde môže byť silná víchrica, platí tam druhý stupeň výstrahy pred vetrom.
Aktualizované 11:10 Polícia upozorňuje, že v okrese Poprad, na diaľnici D1 od Mengusoviec po Važec, je znížená rýchlosť na 100 km/h z dôvodu silného vetra a sneženia. V ostatných okresoch sú cesty zjazdné, bez obmedzení. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia tiež uviedla, že pre okres Kežmarok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa pred výskytom sneženia, vetra, nízkych teplôt a výstrahu druhého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Na nedeľu vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred snežením pre celý kraj. „Zvýšte opatrnosť na cestách a pri pohybe vonku a na horách,“ dodala polícia.
Vo viacerých lokalitách robia problémy nárazový vietor i sneženie
V nedeľu ráno si treba dávať pozor na zľadovatený sneh na cestách v okrese Dunajská Streda. V oblasti Čertovice je nárazový vietor a silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. V okrese Trebišov je pre zhoršené poveternostné podmienky naďalej vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje.
Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzatvorená pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov.
Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec - tunel Bôrik, na D3 v úseku Čadca - Svrčinovec - Skalité, ako aj na R3 na obchvate Hornej Štubne, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem priechodov Javorník, Šturec, Donovaly, Kremnické Bane, Fačkov, Vyšehrad, Čertovica, Homôlka, Šútovce, Makov, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Príslop, Oravská Lesná, Huty a Podspády, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Na priechodoch Štós a Vrchslatina je zľadovatený sneh.
Platia viaceré výstrahy
V okresoch Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Trvá až do pondelkového (12. 1.) rána. Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi platí pre zvyšok územia s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Košického kraja. Počas nedele tiež meteorológovia očakávajú sneženie, v okresoch Bytča, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok môže spadnúť 15 až 25 centimetrov nového snehu. Platí preto výstraha prvého stupňa.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách trvá počas celej nedele v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. V polohách približne nad 1800 metrov nad morom môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Prvostupňová výstraha pred vetrom na horách platí v nedeľu v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica.
Výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami sú vydané od nedele 22.00 h do pondelkového (12. 1.) rána na väčšine územia okrem Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja. V Prešovskom kraji sa výstraha týka len okresu Poprad. Teploty môžu v noci klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia.
V nedeľu platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom pre okresy Poprad, Kežmarok a tiež pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.