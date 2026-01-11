Nočná tragédia v Košiciach: Mladá žena mala vypadnúť z okna! Lekárom však údajne niečo nesedí

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
KOŠICE - Na košickom sídlisku Luník IX zomrela v noci zo soboty na nedeľu mladá žena. Z okna bytovky mala údajne vypadnúť po hádke s druhom krátko pred polnocou. Lekárke však niečo na prípade nesedí.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Žena mala utrpieť v dôsledku pádu vážne poranenia. Záchranári sa ju pokúšali oživiť, no počas prevozu do nemocnice zomrela.
Lekárka na mieste však údajne upozornila na to, že poloha tela nezodpovedá obvyklému pádu z výšky. Obhliadajúci lekár mal zároveň zistiť bodné rany v oblasti pery. Nie je tak vylúčené cudzie zavinenie. Prípad rieši polícia, na mieste bola aj kriminálka.