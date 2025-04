Dominika Rošková to v Let's Dance ROZVÁŠNILA: V odvážnych šatičkách ukázala SEXI zadoček!

Let's Dance, 6.kolo, retro, Kristián Baran a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Na parkete to opäť vrelo! Šieste kolo Let’s Dance prinieslo nielen napínavé výkony, ale aj poriadne horúce momenty.

O ten najvýraznejší sa bezpochyby postarala krásna Dominika Rošková, ktorá si na seba obliekla extrémne odvážne trblietavé šaty. V nich hrdo predviedla svoj sexi zadoček, čím okamžite rozprúdila vášne medzi divákmi v Inchebe aj pri obrazovkách. Kristián sa najprv v upútavke pred tancom predstavil ako Paľo Habera a zaujal nielen výrazom, ale aj outfitom – na sebe mal ultra krátke kraťasy, aké kedysi s obľubou nosil práve spevák skupiny Team. Potom spoločne s Dominikou odpálili na parkete sambu na legendárny hit Bailamos a priniesli predstavenie plné energie, vášne a tanečnej chémie. Skrátka bolo sa na čo pozerať, veď sledovať skvelý tanec a k tomu ako bonus krásny zadoček je radosť.

Let's Dance, 6.kolo, retro, Kristián Baran a Dominika Rošková

Po tanci neskrýval radosť:povedal so smiechom. A porota? Tá bola doslova očarená! Dara Rolins hovorila za všetkých:Tatiana Drexler len prikývla:Adam Bardy pridal svoj tradičný komentár so štipkou humoru:A keď ich pochválil aj večne prísny Ján Ďurovčík, viete, že výkon stál za to:

Dominika Rošková to v Let's Dance ROZBALILA: V ODVÁŽNYCH šatičkách ukázala SEXI zadoček!

Od poroty si vyslúžili krásnych 37 bodov, a dokonca padla aj prvá desiatka večera – od samotnej Dary! No najviac sa rozoberal jeden detail – Dominikin sexi zadoček, ktorý v odvážnych šatách žiaril na parkete ako ďalšia disco guľa. Rošková jednoducho vie, ako zaujať – pohybom, výzorom aj charizmou. A diváci ju za to milujú!