ŠOKUJÚCE priznanie Ďurovčíka: Bol ZAĽÚBENÝ do Dary Rolins... Všetko mohlo byť inak!

Dara Rolins a Ján Ďurovčík (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Ján Ďurovčik počas každého kola tanečnej šou perlí. Inak to nebolo ani tentoraz. Dokonca prezradil aj jednu pikošku zo súkromia. Bol zaľúbený do Dary Rolins!

Počas detstva máme všelijaké tajné lásky. Tajne k niekomu inklinujeme. Mal to tak aj porotca Let's Dance Ján Ďurovčík a priznal to priamom prenose pred celým Slovenskom. Keď mal 12, veľmi sa mu páčila Dara Rolins, ktorá teraz vedľa neho sedela len o dve porotcovské stoličky ďalej. „Ja som chlapec od Šíravy a ja si pamätám na jedinú vec. Musím to tu teraz povedať. Pred 35 rokmi na akcii večer na vode mala účinkovať Dara Rolins," začal v úvode.

„Ja vtedy 12-ročný chlapec, ktorý tam takisto účinkoval vtedy ako člen folklórneho súboru zemplín, som strašne bol zaľúbený do tejto slečny, pani odvedľa. A tak som sa tešil. Všetci povedal, že všetky hviezdy tam idú a jediný kto neprišiel a ja som si vypýtal voľno od rodičov, že ma tam nechali, ja som čakal na Darinku, že príde a že jej poviem ako strašne ju ľúbim. A ona neprišla," povedal Ďurovčík. „Všetko mohlo byť inak," poznamenala Dara. „Toto je môj traumatický zážitok z detstva s Darinkou," dodal.





6. kolo Let's Dance: Rekapitulácia (Zdroj: TV Markíza)