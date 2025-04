Saganov syn HVIEZDOU Let's Dance! Marlon si UKRADOL šou pre seba... a Petrova ex? WOW

Let's Dance, 6.kolo, retro, Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

Malý Marlon, oblečený v štýlovom vestičkovom outfite, sedel v prvom rade pri svojej mamine a pozorne sledoval dianie na pódiu. Malý Marlon je svojmu slávnemu tatinovi podobný nielen vzhľadom, ale aj správaním. Len čo zbadal kameru, rozžiaril sa ako reflektor a predviedol rozkošnú šou. Presne ako jeho tatino! Keď si totiž malý Sagan uvedomil, že ho sníma kamera, na jeho vážnej, zjavne unavenej tváričke sa zrazu objavil široký úsmev, rúčky mu vyleteli do vzduchu a začal divoko mávať zo strany na stranu.





Let's Dance, 6.kolo, retro, syn Petra Sagana - Marlon

Let's Dance, 6.kolo, retro, syn Petra Sagana - Marlon

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Peter Sagan neskrýval dojatie:Na otázku, či mu aj ukázal, ako sa tancuje, Sagan s úsmevom odvetil:Katka, Saganova exmanželka, sedela po synovom boku v elegantných trblietavých šatách. Na nej oči divákov spočívali takmer rovnako dlho ako na parkete.Žiarila totiž ako hollywoodska hviezda a mnohí si všimli, že s Peťom pôsobia ako dokonale zohratá dvojka – aspoň čo sa rodičovstva týka. Peťo a Katka sa rozviedli v roku 2018, no podľa ich slov majú korektný vzťah, vďaka čomu si vedia starostlivosť o syna rozdeliť bez problémov. Marlon žije so svojou mamou v Monaku, takže ho môže Peťo vidieť každý deň.Sagan s tanečnicou Eliškou Lenčešovou predviedli quickstep na pesničku You´re the One That I Want z kultového filmu Pomáda.zhodnotila speváčka Dara Rolins, ktorá do poroty zasadla ako špeciálny hosť.Tatiana Drexler to cítila podobne.Adam Bardy ocenil energiu vystúpenia.Dvojica si vytancovala 25 bodov, no v očiach divákov si Sagan odniesol oveľa viac - úsmev svojho syna.

Peter Sagan zobral na tréning do Let's Dance syna: Keď uvidel, ako tancuje, znervóznel! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)