Nečakaná REAKCIA Kemku na VYHADZOV z Let's Dance: VÝSKANIE, ruka hore a POKRIK na moderátorku!

Let's Dance, 6.kolo, retro, Juraj Kemka a Natália Glosíková

Juraj spolu so svojou tanečnou partnerkou Natáliou Glosíkovou predviedli energický quickstep na legendárnu skladbu Karla Gotta "Bum bum bum". Ich vystúpenie síce rozveselilo publikum, no porota nadšením nehýrila. Tatiana Drexler si nekládla servítku pred ústa: „Rozmýšľala som, či je to ešte quickstep alebo česká polka. Vyzeralo to také nedotrénované.“ Prísnejší bol aj Jano Ďurovčík: „Veľmi náročná choroška, aj kondične, aj pekná by bola. Mám pocit dnes prvýkrát, že si skĺzol do toho, čoho som sa obával na začiatku. Vyzeralo to, že to robíš na srandu."

Naopak, Dara Rolins a Adam Bardy si zachovali optimistickejší tón. Dara skonštatovala, že sa jej to páčilo a videla v Jurajovi stále potenciál, Adam dodal: „Nebolo to zlé, malo to energiu, bolo to milé a srandovné. Ja som sa bavil.“ Od poroty si pár odniesol 21 bodov, čo ich zaradilo k slabším výkonom večera, a s týmto hodnotením súhlasili aj diváci. Juraj a Natália sa tak ocitli v rozstrele s Ráchel Šoltésovou a Titusom Ablorhom.

Napätie v sále by sa dalo krájať. Kemka bol očividne nervózny a keď moderátorka Anna Jakab otáľala s vyhlásením výsledkov, herec to už nevydržal a zakričal: „Anička, už to povedz!“ A povedala. Keď zaznelo meno „Juraj a Natália“, Kemka zvýskol, zodvihol ruku nad hlavu a tváril sa, akoby práve vyhral!

Pre niekoho nečakaná reakcia, pre neho však úprimná úľava. „Bola to taká aj trošku úľava. Posledný týždeň bol náročný, pretože sme mali veľa iných divadelných povinností, a preto bolo naozaj ťažké striedať to s tréningami. Bez oddychu, v jednom kole a v jednom kuse, takže preto to potešenie,“ vysvetlil Kemka v markizáckom Teleráne na druhý deň.

Aj jeho tanečná partnerka Natália Glosíková priznala, že koniec brali obaja ako prirodzený moment.„Obaja sme to tak očakávali. Podarilo sa nám vypadnúť vtedy, keď sme cítili, že je to už na mieste. A ja by som to priala každému, aby vypadol vtedy, keď naozaj cíti, že je to v poriadku. Každý má svoje limity a konkurencia je tento rok veľká, takže treba byť realistom.“

Juraj Kemka síce na tanečnom parkete definitívne skončil, no podľa jeho odľahčenej reakcie je zrejmé, že si šou užil naplno – a teraz sa rád opäť naplno ponorí do divadelného sveta, kde doma naozaj je.





6. kolo Let's Dance: Rekapitulácia (Zdroj: TV Markíza)