Peter Sagan a Marlon (Zdroj: archív)

Obľúbený cyklista sa netají tým, že kultúru má rád – no moderný balet v takejto podobe vraj zažil po prvý raz. „Bolo to úžasné, mal som zimomriavky na tele. Zvonár u Matky Božej je moja srdcová rozprávka, keď som bol dieťa. Takéto prevedenie umenia som videl asi prvýkrát v živote, bolo to super, nad očakávania,“ neskrýval nadšenie. Na slávnostnú udalosť dorazil v obleku a pôsobil elegantne. „Na takéto podujatia sa patrí pekne obliecť, nie som prvýkrát v obleku,“ skonštatoval.

Športovec, ktorý aktuálne každú nedeľu hviezdi v tanečnej šou Let's Dance sa kvôli šou vrátil na Slovensko zo slnečného Monaka. V tom, či tam zostane natrvalo, však nemá jasno zrejme ani on sám.Syn Marlon je jeho veľkou radosťou a zdá sa, že športový talent zdedil po slávnom otcovi. Peter, ktorý má za sebou v športe obrovské úspechy, ho však do ničoho netlačí. Bude z neho cyklista alebo sa upíše inému športu? Skúša ich dosť...

Peter Sagan prehovoril o synovi: Štúdium v Monaku a tomuto športu sa venuje! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)