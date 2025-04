Semifinále Let´s Dance nabité EROTIKOU: Lietali ISKRY, VÁŠEŇ vrela! Rošková a Sagan ROZPÁLILI parket

Tango Peťa Sagana vs. jive Kristiána Barana (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V semifinálovom kole Let's Dance to na parkete vrelo viac než inokedy! Iskry lietali vzduchom, vášeň doslova sršala z každého pohybu a diváci v Inchebe aj pri televíznych obrazovkách zostali prikovaní na mieste. Dominika Rošková, Kristián Baran a Jakub Jablonský predviedli jive, ktorý bol taký nabitý erotikou, že v sále stúpla teplota o niekoľko stupňov.

Zvodný Jive trojice Kristián Baran, Dominika Rošková a Jakub Jablonský bol tak nabitý erotikou, že sa krútili na stoličkách hostia v Inchebe aj pri televíznych obrazovkách. Dominika je dračica a túto svoju energiu preniesla v plnej sile aj do tanca. „Chlapci, musím povedať, že ste nádherní. Dominika, až ti závidím. To je radosť sa na vás pozerať,“ neskrývala nadšenie moderátorka Anna Jakab Rakovská.





Let's Dance, 9.kolo, Kristián Baran a Dominika Rošková, Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 9. kolo, Peter Sagan a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Rošková si pochvaľovala trénigy.Keď predviedli Jive na pieseň Fever od Peggy Lee, podarilo sa im uchvátiť úplne všetkých.neskrýval nadšenie porotcovský kat Ján Ďurovčík.Ďalším tanečným párom, ktorý mal erotický náboj, bolo vášnivé tango Petra Sagana, Elišky Lenčešovej a moderátorky tanečnej šou Anny Jakab Rakovskej. Že to medzi Peťom a Eliškou iskrí, si všimol aj špeciálny porotca, český moderátor a producent Leoš Mareš.prekvapil všetkých Mareš svojou úprimnosťou.Lenčešová, ktorá je zasnúbená s hokejistom Šimonom Betákom a čochvíľa ju čaká svadba, sa snažila celú situáciu objasniť.vyhlásila Eliška. Sagan to ale len tak nenechal a na otázku od Mareša, či Lenčešová na Aničku žiarlila, poznamenal:kývol na plavovlásku. Sagan síce musel šou v semifinále opustiť, no jeho povestné hlášky si budeme pamätať ešte veľmi dlho.